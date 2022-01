Verhandlung: Mit Scherbe in den Hals

Vor dem Amtsgericht Pirmasens muss sich am Vormittag ein Mann verantworten, der in der Südwestpfalz einem anderen Mann eine Keramik-Scherbe in den Hals gestochen haben soll. Dem Vorfall Anfang Dezember 2020 war nach Angaben des Gerichts ein Streit vorausgegangen. Nach dem Angriff soll der Angeklagte sein Opfer auf den Boden gestoßen und mit dem Fuß in den Rücken getreten haben. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung

