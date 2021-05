In Kaiserslautern sind die Vorbereitungen für ein neues Amazon-Verteilzentrum weitgehend abgeschlossen. Es soll am kommenden Mittwoch im Industriegebiet Nord eröffnet werden.

Für den Standort Kaiserslautern hat sich Amazon nach eigenen Angaben unter anderem entschieden, weil das Bestellaufkommen in der Region recht hoch ist. Das Verteilzentrum sei nötig, um Pakete weiterhin pünktlich ausliefern zu können. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) sagte wörtlich, er sei heilfroh, dass Amazon nun mit einem Verteilzentrum in Kaiserslautern sei. Der Konzern schaffe wichtige Arbeitsplätze, vor allem für Menschen, die keinen Hochschulabschluss hätten.

Amazon schafft Jobs in Kaiserslautern

Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen im Verteilzentrum im Industriegebiet Nord in Kaiserslautern-Rodenbach Pakete sortieren und versandfertig machen. Sie werden in drei Schichten pro Tag arbeiten und pro Woche etwa 50.000 Pakete abfertigen. Diese vorsortierten Pakete werden dann von lokalen Lieferdiensten im Auftrag von Amazon zu den Kundinnen und Kunden gebracht.

Amazon will künftig 50.000 Pakete pro Woche über diese Fließbänder sortieren. SWR

Weitere Amazon-Standorte in Kaiserslautern und Ramstein

Bereits im Herbst hatte Amazon angekündigt, dass der Konzern in Ramstein-Miesenbach ein weiteres Verteilzentrum errichtet - im Industriegebiet Westrich, in der Nähe des Sägewerks. In Kaiserslautern soll zur gleichen Zeit ein Logistikzentrum entstehen - in der Nähe des Opel-Werks. Insgesamt will Amazon in beiden Zentren 1.300 Arbeitsplätze schaffen.

Kritik an Amazon von Verdi

Kritik an den Plänen von Amazon gab es von Seiten der Gewerkschaft Verdi. Amazon wehre sich, den Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels anzuwenden und die Mitarbeiter entsprechend besser als bisher zu bezahlen.