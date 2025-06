Lange wurde spekuliert, dann gab es eine Ansiedlung auf Zeit, jetzt will Amazon doch dauerhaft nach Zweibrücken kommen. Derzeit laufen die Planungen für ein neues Logistikzentrum.

Darüber, dass Amazon einen Standort in Zweibrücken aufbauen will, wurde lange Zeit spekuliert. Nicht zuletzt, weil dort eine große Halle gebaut wurde. Auf dem Steitzhof am Flughafen Zweibrücken richtete Amazon dann tatsächlich im Herbst auch ein Sortierzentrum ein - das aber nur für wenige Monate. Damals hieß es, damit soll das Weihnachtsgeschäft überbrückt werden, weil zu dieser Zeit besonders viele Pakete verschickt werden und der Konzern deshalb mehr Kapazitäten braucht.

Nun teilt das Unternehmen mit, dass es doch prüft, dauerhaft einen Standort in Zweibrücken aufzubauen. Amazon plant nach eigenen Angaben das Gebäude umzubauen. Es soll ein "Logistikzentrum unter Anwendung modernster Robotik-Technologie" werden, teilt eine Sprecherin mit.

Logistikzentrum von Amazon auch in Kaiserslautern

Roboter sollen dann die Ware transportieren. Dadurch würden Laufwege für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfallen. Denn Menschen sollen durchaus auch bei Amazon auf dem Steitzhof arbeiten. Mehrere hundert Arbeitsplätze nennt die Sprecherin. "Diese Technik kommt bereits in vielen anderen Amazon-Logistikzentren zum Einsatz, beispielsweise in unseren Logistikzentren in Kaiserslautern und Frankenthal", heißt es von Seiten des Unternehmens.

Amazon hat bereits ein Logistikzentrum in Kaiserslautern. In Zweibrücken soll ein weiteres im Westen der Pfalz in entstehen. SWR

In der Region hat Amazon in Ramstein-Miesenbach auch ein Verteilzentrum. Im Logistikzentrum in Zweibrücken sollen "schwerpunktmäßig kleinere und mittlere Artikel" gelagert werden, so Amazon. Das Unternehmen habe am Mittwoch den Antrag für den Umbau eingereicht.

Oberbürgermeister von Zweibrücken ist "verhalten optimistisch"

"Für das neue Konzept bedarf es umfassende Umbauarbeiten in der Halle", sagt der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). Deswegen sei auch der Bauantrag erforderlich. Im Herbst des nächsten Jahres soll das Logistikzentrum starten. "Ein großer Teil der Arbeitsplätze ist auch geeignet für Menschen ohne Abschluss. Arbeitskräfte, für die es in unserer Region nur wenige Arbeitsplätze gibt", so Wosnitza. Das Einstiegsgehalt liegt laut Amazon bei 15 Euro brutto pro Stunde aufwärts.

"Wenn das Logistikzentrum kommt, ist es ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Projekt für die gesamte Südwestpfalz und ein Erfolg für die Ansiedlungsbemühungen unserer Stadt und dem Landkreis", sagt der Oberbürgermeister. Mit Blick auf die Erfahrungen der Vergangenheit und das lange Hin und Her sei er aber erst einmal "verhalten optimistisch. Von unserer Seite aus werden wir alles dafür tun, dass das Projekt ein Erfolg wird", so Wosnitza.

Bislang drei Logistikzentren von Amazon in Rheinland-Pfalz

Sollte es zur Ansiedlung in Zweibrücken kommen, wäre dies nach eigenen Angaben das vierte Logistikzentrum von Amazon in Rheinland-Pfalz. In einem solchen Zentrum werden Waren unter anderem gelagert und verpackt. Dann werden die Pakete über Sortier- beziehungsweise Verteilzentren an Kundinnen und Kunden verschickt.