Amazon will schon im Herbst Logistikzentrum in Kaiserslautern eröffnen

Der Online-Versandhändler Amazon hat angekündigt, bereits im Herbst ein Logistikzentrum in Kaiserslautern zu eröffnen. Für den Bau soll ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag investiert werden.

Im neuen Logistikzentrum in Kaiserlautern sollen etwa 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Laut Amazon soll im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet werden und Transportroboter sollen zum Einsatz kommen. Geplant sei außerdem der Bau eines weiteren Logistikzentrums in Zweibrücken. In einem Logistikzentrum werden Waren der Händler angenommen, eingelagert, verpackt und vorsortiert. In Kaiserslautern gibt es seit vergangenem Sommer außerdem bereits ein Verteilzentrum, in dem etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt sind, ein weiteres Verteilzentrum ist in Ramstein-Miesenbach. Von hier aus werden die vorsortierten Päckchen zum Endkunden ausgeliefert.

Neue Jobs in Kaiserslautern

Das neue Logistikzentrum in Kaiserslautern ist nach Koblenz und Frankenthal das dritte in Rheinland-Pfalz. Amazon wird dort nach eigenen Angaben viele unterschiedliche Jobs anbieten – für Menschen aller Qualifikationsniveaus. So müssen Versandmitarbeiter z.B. keine formelle Qualifikation aufweisen. Es werde aber auch Positionen für Fachkräfte geben, beispielsweise in den Bereichen Arbeitssicherheit, Einkauf, IT, Logistik und Personalwesen.

Hoffen auf positive Entwicklung am Kaiserslauterer Arbeitsmarkt

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) sagte, die Stadt habe das Unternehmen von Anfang an unterstützt, da die Ansiedlung des Versandhändlers "das Arbeitsplatzportfolio quantitativ wie qualitativ an der richtigen Stelle ergänzt." Peter Weißler, der Chef der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens ist der Meinung, dass die Versandbranche Chancen und damit berufliche Perspektiven für Ungelernte eröffne. Er hoffe auf eine positive Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt. Bereits Ende 2020 wurde bekannt, dass Amazon ein Logistikzentrum in Kaiserslautern bauen möchte. Ursprünglich war die Eröffnung erst für nächstes Jahr geplant. Nun soll das Zentrum bereits ab Herbst in Betrieb gehen.

Einstiegslohn knapp über 12 Euro

Nach Angaben des Versandhändlers steigt der Lohn nach 12 und 24 Monaten automatisch an. Der Durchschnittslohn liege nach zwei Jahren bei knapp 2.800 Euro brutto. Darüber hinaus soll es weitere unterschiedliche Zusatzleistungen für die Mitarbeiter geben.