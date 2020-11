per Mail teilen

Der Online-Versandhandel Amazon wird sich nach SWR-Informationen in Ramstein-Miesenbach ansiedeln. Bis zu 300 Jobs sollen dadurch entstehen.

Wie der SWR erfahren hat, soll das Logistikzentrum des Konzerns im Industriegebiet Westrich entstehen, in der Nähe des Sägewerks. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend grünes Licht für die Planungen gegeben.

In dem neuen Logistikzentrum sollen Waren sortiert werden, bevor sie zum Kunden ausgeliefert werden. Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) bestätigte eine Neuansiedlung "von einem großen Unternehmen" in dem Gewerbegebiet. "Das ist natürlich ein toller Tag für uns", kommentierte er.

Der Bau soll laut Hechler im Frühjahr kommenden Jahres beginnen - bis Ende des Monats habe Amazon noch Zeit für die endgültige Zusage.

Ramsteins Bürgermeister Ralf Hechler (CDU). picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Amazon-Ansiedlung auch in Kaiserslautern

Der Internethändler hatte bereits angekündigt, im kommenden Jahr ein Logistikzentrum im benachbarten Kaiserslautern zu errichten. Standort wird ein Gelände in Nähe des Opel-Werks im Stadtteil Einsiedlerhof. Hier sind bis zu 1.000 Arbeitsplätze geplant.

Das Unternehmen ist landesweit auf Expansionskurs: Erst im vergangenen Jahr hatte Amazon ein Logistikzentrum in Frankenthal eröffnet - das erste in Rheinland-Pfalz.