Die Impfzentren in der Westpfalz profitieren am Wochenende von einer Sonderimpfaktion des Landes. Aufgrund von Umbuchungen und Nachlieferungen steht mehr Impfstoff zur Verfügung.

Das Impfzentrum in Kaiserslautern bekommt nach Angaben der Kreisverwaltung zum Beispiel 1.300 zusätzliche Impfdosen. Das Zentrum öffne daher auch am Sonntag. Wie ein Sprecher der Stadt Zweibrücken mitteilt, erhält das Zweibrücker Impfzentrum 1.000 zusätzliche Impfungen. Auch die Zentren in Kirchheimbolanden und Pirmasens profitieren laut Gesundheitsministerium von der Sonderimpfaktion. Insgesamt möchte das Land am Wochenende mehr als 20.000 zusätzliche Termine vergeben. Die Impftermine seien an Menschen der Prioritätsgruppe 2 vergeben worden, die Benachrichtigung über den Impftermin sei per Mail und per Brief.