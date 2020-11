per Mail teilen

Am Parkplatz Gelterswoog in Kaiserslautern sind etwa 100 Altreifen illegal entsorgt worden. Wie die Stadt mitteilte, hatte der zuständige Revierförster die illegale Müllentsorgung angezeigt. Die Stadt geht davon aus, dass die Reifen mit einem Transporter in den letzten Tagen dorthin transportiert wurden. Bei den Reifen handelt es sich meist um Pkw-Reifen, die wohl aus der saisonalen Umrüstung auf Winterreifen stammen. Die untere Abfallbehörde hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.