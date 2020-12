In der Westpfalz sind bisher 154 Menschen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Nach einer Statistik der Gesundheitsämter kurz vor Weihnachten waren die meisten Verstorbenen zwischen 80 und 90 Jahren alt.

In dieser Altersklasse gab es laut Statistik westpfalzweit 65 Corona-Tote. So viele, wie in keiner anderen Gruppe. Die Statistik der Gesundheitsämter zeigt, dass die Zahl der Corona-Toten aber schon ab 60 Jahren deutlich ansteigt. Der prozentuale Anteil jüngerer Corona-Opfer liegt bei unter zehn Prozent. In dieser Statistik gibt es in der Westpfalz auch signifikante Unterschiede zwischen verstorbenen Senioren die zu Hause lebten oder im Seniorenheim. Im Kreis Kusel beispielsweise lebten rund 54 Prozent der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid 19 starben, in Altenheimen. Das zuständige Gesundheitsamt für Kaiserslautern teilte mit, dass im Vergleich dazu, 87 Prozent der Corona-Toten zu Hause oder im Krankenhaus gestorben sind.