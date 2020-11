per Mail teilen

Jeder fünfte Westpfälzer ist von Armut betroffen - die meisten von ihnen sind alte Menschen. Die Hilfsorganisation "Alt-Arm-Allein" kümmert sich um sie. Beispielsweise um Frieder.

Frieder lebt seit 20 Jahren in Kaiserslautern. Seinen richtigen Namen will er nicht nennen, er schämt sich. Aktuell überlegt er, ob er sich eine neue Matratze leisten kann. Die alte müsste ausgetauscht werden, sagt der 70-Jährige: "Man merkt halt die Federn, wenn man drauf liegt. Aber 200 oder 300 Euro für eine neue Matratze? Da drehe ich den Pfennig zweimal um."

Drei Euro zum Leben am Tag

Frieder betont: Er habe sein Leben lang gearbeitet, die meiste Zeit als Selbstständiger. Er war auf der ganzen Welt unterwegs, in die Rentenkasse hat er damals nur wenig einbezahlt. Heute lebt er von 450 Euro Grundsicherung im Monat. Mit anderen redet er nicht über seine Situation. "Da wird man so abgestempelt, und das will ich nicht."

Frieder lächelt viel, sieht sehr gepflegt aus. Er gönne sich nicht viel, nur auf ein Auto wollte er nie verzichten, das garantiere ihm ein wichtiges Stück Selbstbestimmung. Unterm Strich bleiben Frieder pro Tag etwa drei Euro. Es sei schlimm für ihn, dass er merke, dass er "auf dem falschen Gleis" sei.

"Es gibt ein reiches Gleis und ein armes Gleis und ich fahre auf der armen Schiene." Frieder, von Altersarmut Betroffener

Sabine Paulus fordert niedrigere Lebenshaltunsgkosten, um Altersarmut zu lindern. SWR

Altersarmut kein Zeugnis fürs Scheitern

Unterstützung bekommt Frieder von der Hilfsorganisation "Alt-Arm-Allein". Sabine Paulus ist dort Sozialarbeiterin, sie betont: Altersarmut kann im Grunde jedem passieren. Die Grundsicherung allein reiche nicht aus, um den Betroffenen über die Runden zu helfen. Sie plädiert für günstige Mobilität, günstige Miete, günstige Energieversorgung.

Wer von Altersarmut betroffen ist, fühle sich oft stigmatisiert: "Die Menschen sind es gewohnt, dass man ihnen sagt, sie seien selbst schuld. Das belastet sie, deshalb wollen sie sich nicht outen."