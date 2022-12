Kein Fiebersaft für Kinder im Westen der Pfalz - das sind die Alternativen

In der Westpfalz ist Fiebersaft für Kinder seit Monaten Mangelware. Was aber können Eltern tun, wenn ihr Kind krank ist? Apotheker und ein Arzt aus der Region geben Ratschläge.

"Die Situation ist verheerend", sagt Daniela Kimmel-Schulze von der Schwanen Apotheke in Kaiserslautern. Schon seit dem Sommer bekämen die Apotheken von den Herstellern nur noch selten Kinder-Fiebersäfte mit den Wirkstoffen Paracetamol oder Ibuprofen geliefert. Selbst auf dem Großmarkt gehe man leer aus. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Fiebersäften für Kinder im Moment groß. "Wir erleben derzeit eine große Grippewelle", so Kimmel-Schulze.

Vermutlich bunkern manche Kunden Fiebersäfte ähnlich wie Klopapier zu Beginn der Corona Pandemie. Das finde ich ganz schlimm."

Außerdem vermute die Apothekerin aus Kaiserslautern, dass nicht alle Kunden die Medikamente akut für ein krankes Kind zuhause benötigen. So würden einige direkt mehrere Packungen kaufen wollen. Die Apotheke könne momentan aber nur handelsübliche Mengen verkaufen. "Vermutlich bunkern manche die Fiebersäfte, ähnlich wie das Klopapier während der Corona-Pandemie", sagt Kimmel-Schulze. Das finde sie sehr schlimm.

Chefarzt in Pirmasens: Infekte sind für Immunsystem des Kindes wichtig

Was aber können Eltern tun, wenn ihr Kind Fieber bekommt? Der Chefarzt der Kinderklinik am Städtischen Krankenhaus in Pirmasens, Hans-Georg Kläber, rät: Keine Panik und Ruhe bewahren. „Fieber allein ist eher ein positives Zeichen“, erklärt er. Das sei ein Signal, dass der Körper sich gegen die Krankheitserreger wehre. Infekte seien im Kindesalter wichtig, um das Immunsystem zu stärken. Daher sollten Eltern Fieber nicht gedankenlos bekämpfen. Erst wenn die Körpertemperatur des Kindes 39 Grad Celcius überschreite, sollten Eltern handeln.

Frische Luft, Wadenwickel und Ruhe bewahren

Grundsätzlich gehe es darum, das Kind zunächst zu beobachten: Wie verhält es sich? Isst und trinkt das Kind genug? „Angst ist immer ein schlechter Wegbegleiter“, erklärt der Chefarzt aus Pirmasens. Die Kinder bräuchten in solchen Situationen jemanden, der sich ruhig, sachlich und überlegt um sie kümmere. Wenn das Kind schwer atmet, wäre frische Luft hilfreich. Außerdem könnten Waden- oder Brustwickel helfen, um das Fieber zu senken.

Marc Muchow von der Donnersberg-Apotheke in Kirchheimbolanden ermutigt seine KollegInnen dazu, dass Apotheken Fiebersäfte für Kinder auch selbst herstellen. Allerdings nur, wenn sie die benötigten Wirkstoffe wie Ibuprofen und Paracetamol vorrätig hätten. In vielen Fällen könne der Apotheker mit seinem Team Medikamente für Erwachsene dann so verarbeiten, dass sie auch für Kinder genutzt werden können.

Können die Hersteller keinen Fiebersaft mehr liefern, sind die Apotheken selbst gefragt: Sie können Fiebersaft auch selbst herstellen, benötigen dafür aber Ibuprofen oder Paracetamol. SWR

"Sollte das Kind wirklich schwer krank sein, bitte den Hausarzt aufsuchen. Im Zweifel können Eltern auch in die Notaufnahme fahren, da dauert es aber lange."

Für Apothekerin Daniela Kimmel-Schulze in Kaiserslautern sind auch Zäpfchen eine gute Alternative zu Fiebersäften für Kinder. Ab elf Jahren könne das Kind außerdem Tabletten mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder Paracetamol nehmen. Sollten Eltern allerdings unsicher oder das Kind wirklich schwer krank sein, müssten sie einen Arzt aufsuchen, appelliert der Chefarzt der Kinderklinik in Pirmasens, Kläber. Außerhalb der Sprechstunden könnten Eltern im Zweifel auch in eine Notaufnahme fahren. Allerdings gebe es beispielsweise am Städtischen Krankenhaus in Pirmasens aktuell längere Wartezeiten.

Wieder mehr Fiebersaft ab Januar?

Im Januar könnte sich die Lage zumindest ein Stück weit entspannen. "Wir haben mit einem Hersteller von Fiebersäften für Kinder gesprochen", sagt Apothekerin Kimmel-Schulze in Kaiserslautern und verrät: Im neuen Jahr wolle er wieder mehr Fiebersaft liefern. Unklar sei aber noch, wie es bei anderen Herstellern aussehe.