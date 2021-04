Viele Altenheime in der Westpfalz sind trotz der Corona-Schutzimpfungen momentan gegen weitere Lockerungen in ihren Einrichtungen. Das haben die Heime auf SWR-Anfrage mitgeteilt. In Altenheimen in Kaiserslautern, Bruchmühlbach-Miesau, Zweibrücken und Kirchheimbolanden sind teilweise mehr als 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner geimpft. Nach Angaben des DRK-Seniorenzentrums in Kaiserslautern könnten die Bewohner deshalb beispielsweise wieder gemeinsam frühstücken. Trotz der Impfungen sei es aber wichtig, die Menschen in den Altenheimen weiter zu schützen - wegen der Mutationen und weil noch nicht alle Mitarbeiter geimpft seien. Der Leiter des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses in Zweibrücken wünscht sich im Einzelfall Lockerungen für Seniorenheime. Zum Beispiel dort, wo die Inzidenzwerte niedrig seien. Außerdem seien inzwischen neben den Bewohnern auch viele Besucher gegen Corona geimpft.