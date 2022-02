In Altenglan im Kreis Kusel startet der Imkerverein am Samstag wieder mit dem alljährlichen Jungimkerprogramm. Darin bekommen Kursteilnehmer ohne jegliche Vorerfahrung ein Jahr lang das Imkern beigebracht. Die Teilnehmer bekommen immer einen Tag in der Woche von erfahrenen Vereinsmitgliedern gezeigt, wie sie richtig mit ihrem eigenen Bienenvolk umgehen. Vereinsvorstand Karlheinz Groß nennt das Training eine Art "Imker-Führerschein". Der Verein stelle einiges an Material, die Kursteilnehmer müssten aber mit Kosten von etwa 1.000 Euro im Jahr rechnen. Dafür könnten sie sich über 30 bis 60 Kilogramm selbst geernteten Honig freuen, sagt Groß. Der Imkerverein in Altenglan hat nach eigenen Angaben fast 140 Mitglieder, die Zahl steige in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Auch das Jungimkerprogramm in diesem Jahr sei mit 18 Teilnehmern ausgebucht.