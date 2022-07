Draisinen fahren wieder durchs Glantal

Es darf wieder gestrampelt werden und zwar auf Draisinen im Kreis Kusel! Die neue Saison hat begonnen, ohne spezielle Corona-Regeln. Und zum ersten Mal soll es einen Halbmarathon entlang der Strecke durchs Glantal geben.

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Saisonstart der Draisinen im Kreis Kusel im vergangenen Jahr noch verschoben werden müssen. Im Juni war es erst losgegangen. In diesem Jahr soll alles wieder möglichst normal laufen, betont die Kreisverwaltung Kusel. Noch bis Ende Oktober sollen die Draisinen durchs Glantal fahren.

Der Draisinen-Haltepunkt in Lauterecken: Er ist ein Startpunkt für die Fahrt durchs Glantal. SWR

Draisinenfahrten ohne spezielle Corona-Regeln

Wenn alles gut läuft, wird es in dieser Saison keine großen Einschränkungen durch die Pandemie geben. Inzwischen sind die meisten Maßnahmen in Rheinland-Pfalz weggefallen. Deshalb gebe es auch keine speziellen Corona-Regeln für die Fahrten mit den Draisinen, sagt Philipp Gruber von der Kreisverwaltung Kusel. Es gebe auch keine Maskenpflicht.

"Wir empfehlen eine Maske an der Ausleihstation zu tragen."

Die Draisinen fahren in diesem Jahr wieder auf der altbekannten Strecke durch das Glantal: auf einer stillgelegten Bahntrasse. Man kann wählen, ob man 20 Kilometer oder 40 Kilometer fahren will.

So fahren die Draisinen durchs Glantal: An ungeraden Kalendertagen fahren die Draisinen von Altenglan nach Staudernheim. Dann sind die Startpunkte in Altenglan und Lauterecken. An geraden Tagen geht es in die entgegengesetzte Richtung: von Staudernheim nach Altenglan. Startpunkte sind Staudernheim und Lauterecken.

Es stehen auch wieder verschiedene Modelle von Draisinen zur Verfügung. Zum Beispiel Fahrrad-Draisinen. Darauf haben bis zu vier Leute Platz. Die Gefährte rollen nur, wenn die Fahrenden ordentlich in die Pedale treten. Aber es gibt auch noch Elektro-Draisinen. Auch die haben Pedale. Allerdings unterstützt ein Hilfsmotor, wie bei einem E-Bike. Lenken ist bei allen Draisinen nicht notwendig. So hat man Zeit für Gespräche oder kann entspannt die Landschaft betrachten.

So ähnlich sieht es dann aus, wenn die Draisinen durchs Glantal fahren. (Symbolbild). IMAGO IMAGO / Andia (Symbolbild)

Schon Tausende Buchungen für neue Saison

Bereits 5.000 Fahrten mit Draisinen wurden nach Angaben der Kreisverwaltung Kusel für die neue Saison gebucht. Im vergangenen Jahr seien es insgesamt knapp 6.000 Buchungen gewesen. Allerdings hatte die Saison auch zwei Monate später begonnen. Wer auch eine Draisinenfahrt durchs Glantal machen will, kann sich im Tourismusbüro Pfälzer Bergland anmelden oder im Internet. Hier gibt es auch Informationen zu Gaststätten und Plätzen für Picknicks entlang der Strecke.

Neu: Erster Halbmarathon entlang der Draisinenstrecke

Laut Kreisverwaltung Kusel soll es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Draisinenlauf geben: einen Halbmarathon entlang der Draisinenstrecke durchs Glantan. Der 1. Draisinenlauf Altenglan sei für den 10. Juli geplant. Weitere Infos gibt es beim Laufsportclub Kusel im Internet.

Draisinenstrecke wegen Schneechaos gesperrt

Kurz eingeschränkt wurde der Saisonstart der Draisinen durch ein unerwartetes Schneechaos. Die Draisinenstrecke zwischen Altenglan und Staudernheim war deshalb am vergangenen Samstag (9.4.22) gesperrt. Das teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung Kusel mit. Grund dafür seien Bäume gewesen, die auf die Gleise gefallen waren.

Am Sonntag konnte die rund 40 Kilometer lange Draisinenstrecke wieder in Betrieb genommen werden. Personen, die ihre Fahrt am Samstag nicht antreten konnten, bekommen nun ihr Geld zurück oder können eine neue Fahrt kostenlos buchen. Die Draisinen-Saison startete am vergangenen Freitag.