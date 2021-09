Autofahrer der Jahrgänge 1953 bis 1958 müssen bis Mitte Januar kommenden Jahres ihren Führerschein gegen einen EU-Führerschein umtauschen. In Kaiserslautern wurden in diesem Jahr bereits 500 Umtauschanträge gestellt. Das sind nach Angaben der Stadt mehr als in den vergangenen Jahren. Zuständig ist die Führerscheinstelle Kaiserslautern. Die Stadt rät, sich rechtzeitig um einen Termin zu bemühen, da die Bearbeitung bis zu vier Wochen in Anspruch nehmen kann.