In Contwig in der Südwestpfalz ist man erleichtert, dass in Zweibrücken der "Geldbeutel" aufgemacht wird. Die Stadt steuert nun Geld bei, um die alte B10 sanieren zu lassen. Denn Auto fahren ist dort zurzeit abenteuerlich.

Vom Zustand einer Bundesstraße ist die alte B10 zwischen Zweibrücken und Contwig weit entfernt. Dahin wird sie wohl auch nicht mehr kommen - soll sie auch nicht. Aber zumindest sollen dort Autofahrer wieder problemlos entlang fahren können, ohne zu bangen, dass ihr Wagen Schaden nimmt. Dafür setzt sich Nadine Brinette (CDU) schon sehr lange ein. Zweibrücken hat eigentlich kein Geld für alte B10 Doch ihr Wunsch, dass die heutige Annweilerstraße beziehungsweise Kreisstraße 3 saniert wird, war von der Stadt Zweibrücken abhängig. Zweibrücken hatte bislang kein Geld, um den maroden Teil der Straße sanieren zu lassen. Das ist aber genau der Teil, für den die Stadt zuständig und der auch marode ist. Außerdem sah man im Stadtrat bisher keinen Grund, die alte B10 zu sanieren. Zweibrücken Keine Sanierung Alte B10 bei Zweibrücken sorgt für Diskussionen Die alte B10 von Zweibrücken nach Contwig ist in einem desolaten Zustand. Doch der Stadtrat hat sich gegen eine Sanierung ausgesprochen. Das können die Contwiger nicht verstehen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Stadtrat Zweibrücken entscheidet pro Sanierung der alten B10 Die Folge: Autofahrer dürfen auf der etwa ein Kilometer langen Strecke zurzeit nur Tempo 20 fahren, Radfahrer müssen sogar absteigen. Zu gefährlich für Fahrzeug und Fahrer. Am Mittwochabend hat sich aber nun die Mehrheit des Zweibrücker Stadtrats einsichtig gezeigt - und den "Geldbeutel" aufgemacht. 190.000 Euro lässt die Stadt für die Sanierung springen. Das ist ihr Eigenanteil an den Kosten, die insgesamt bei mehr als einer Million Euro liegen. Der Rest soll durch Fördermittel zusammenkommen. Das Land steuert immerhin 430.000 Euro bei. CDU in Zweibrücken wollte Straße nicht sanieren lassen Das Geld vom Land könnte der ausschlaggebende Grund gewesen sein, weshalb sich die Mehrheit der Stadtratsmitglieder am Mittwochabend dafür ausgesprochen hat, die Straße sanieren zu lassen. Fast wäre es aber doch noch gescheitert. Denn die CDU hatte einen Antrag gestellt, die Sanierung nicht in den Haushalt für 2025 aufzunehmen. Der Antrag wurde auch angenommen - zunächst. Weg frei für Sanierung SPD, FDP und Grüne wollten am Mittwoch dann aber, dass die Arbeiten wieder im städtischen Haushalt aufgenommen werden. Ihr Antrag war erfolgreich. Damit ist der "holprige" Weg (im wahrsten Sinne der Worte) nun frei für die Bauarbeiten auf der alten B10. Die Straße soll neu asphaltiert werden. Im Stadtrat hofft man, dass das die nächsten 25 Jahre hält. "Es ist zwingend notwendig, dass da etwas passiert", sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Mittwochabend zur Entscheidung. So geht es nun weiter mit der alten B10 in der Südwestpfalz Jetzt geht es darum, die Pläne für die Bauarbeiten fertig zu machen, damit die Aufträge an externe Firmen vergeben werden können. Wosnitza hofft, dass noch in diesem Jahr die Arbeiter anrücken. Erleichtert ist man auch in Contwig - Bürgermeisterin Nadine Brinette: "Es freut mich unheimlich, dass die Zweibrücker nach unseren Gesprächen nun doch die Notwendigkeit dieser Straße sehen und eine Sanierung angegangen wird."