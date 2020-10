Karin Wänke (CDU) ist am Sonntag zur neuen Bürgermeisterin von Alsenz im Donnersbergkreis gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin. 81 Prozent der Wähler sprachen sich für das langjährige Gemeinderatsmitglied aus. Die Wahlbeteiligung der rund 1250 Wahlberechtigten lag bei knapp 40 Prozent. Die Bürgermeisterwahl war notwendig, weil der bisherige Bürgermeister des Ortes im Juli wegen Unstimmigkeiten mit dem Rat zurückgetreten war. Wänke wird am 16. November in der nächsten Ratssitzung offiziell in ihr Amt eingeführt. Solange bleibt sie die erste Beigeordnete von Alsenz.