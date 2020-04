Besonders für ältere Menschen ist das Coronavirus gefährlich. Seniorenheime wurden deshalb quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Wir reden mit dem Leiter des Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken.

Raphael Baumann und sein Team betreuen auch zahlreiche Menschen, die an Demenz erkrankt sind. SWR

Raphael Baumann leitet das Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken. Dort leben 143 Frauen und Männer, das Durchschnittsalter liegt bei 85 Jahren. Die Corona-Pandemie beeinflusst auch den Alltag dort.

Herr Baumann, hatten Sie schon einen Fall von Corona?

"Nein, wir hatten bisher das große Glück, dass wir noch keinen bestätigten Fall haben, entsprechend vorsichtig gehen wir natürlich mit den Risiken um. Und momentan das größte Risiko sind die Mitarbeiter!"

Wieso?

"Die Mitarbeiter sind diejenigen, die den Kontakt nach außen haben. Wir haben deshalb ein relativ strenges und aufwändiges Kontrollverfahren. Alle Mitarbeiter müssen morgens Temperatur messen und werden abgefragt nach den typischen Zeichen, die auf eine Krankheit hinweisen. Und wir haben entsprechende Personalpläne gemacht, für den Fall, dass Mitarbeiter ausfallen sollten. Dann gibt es immer einen Plan B und C in der Schublade, der dazu führt, dass die Bewohner trotzdem immer gut versorgt werden können."

"Die Angst ist da." Raphael Baumann

Haben die Bewohner Angst, an dem Virus zu erkranken?

"Also die Angst ist da bei den Bewohnern und bei den Beschäftigten, das ist ja ganz normal. Es macht ja mit uns allen etwas. Die vielen Menschen, die beispielsweise von Demenz betroffen sind, die nehmen das unterschiedlich intensiv wahr. Viele können das nicht richtig einschätzen, andere sagen ‚in meinem langen Leben, da haben wir schon andere schwierige Situationen gemeistert, das schaffen wir jetzt auch‘. Die meisten fühlen sich eigentlich sicher bei uns. Aber die Angst kann man nicht allen nehmen, aber wir als Mitarbeitende versuchen das mit einem Höchstmaß an Professionalität zu regeln, indem wir genau wissen, wie wir mit Risiken umzugehen haben und ich denke, dass wir damit bislang nichts falsch gemacht haben."

Wie groß ist ihre Angst, dass jemand an dem Virus erkranken könnte?

"Das wäre so in etwa der Super GAU! Wir haben schon auch Befürchtungen. Man kann nicht sagen, dass man jetzt entspannt hier seine Arbeit macht, das ist überhaupt nicht so. Ich bin schon mehrere Jahrzehnte in meinem Beruf und ich muss sagen, dass ich bislang noch nie eine solche berufliche Herausforderung gehabt haben. Aber ich bin andererseits auch sehr, sehr stolz auf mein Team. Wir haben hier im Haus keine depressive Stimmung bei den Beschäftigten, wir gehen mit großer Offenheit und Fachlichkeit mit dem Thema um. Wir haben niemanden, der aus Angst zu Hause bleibt, wir stehen alle eng zusammen, und das macht uns momentan richtig stark!"

Die Bewohner dürfen seit 12. März keinen Besuch mehr bekommen. Wie schlimm ist das für sie?

"Es ist eine riesige Herausforderung. Wir haben viele Menschen, die aufgrund ihrer dementiellen Veränderung das Fernbleiben ihrer Angehörigen – einige haben jeden Tag Besuch bekommen- einfach nicht verstehen und begreifen können. Einige reagieren mit großen Ängsten, andere mit Aggressivität oder mit großen Unsicherheiten. Und das ist natürlich für die Pflegenden und diejenigen, die in der psychosozialen Betreuung arbeiten, eine wirklich neue Erfahrung."

"Das ist eine unglaubliche Herausforderung." Raphael Baumann

Und sicherlich auch eine große Herausforderung!

"Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja gar nicht wissen, wie lange das denn noch andauert. Wir haben alle Kraftreserven, aber ob wir die unendlich lang haben… wir hoffen alle, dass das nicht auf die Probe gestellt wird. Das ist gerade für alle eine unglaubliche Herausforderung!"

Haben Sie sich Angebote überlegt, wie Angehörige und zu Pflegende miteinander in Kontakt bleiben können?

"Ja, und da sage ich auch wieder ‚herzlichen Dank‘! Wir haben zwei, drei ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns helfen, den Pfortendienst zu machen. Das heißt, man kann vorne anklopfen und man kann dorthin Sachen bringen, man kann Briefe bringen, man kann den Kontakt pflegen miteinander. Wir haben einen Telefondienst eingerichtet, wir haben die Möglichkeit zu skypen (Videokonferenzen und Bildtelefonie im Internet machen, Anmerkung der Redaktion), damit der Kontakt mit den Angehörigen nicht abbricht. Wir haben alles an technischen Möglichkeiten, was uns in der Kürze der Zeit möglich war einzurichten auch eingerichtet. Wir geben auch wöchentlich einen Infobrief raus."

Können Sie der derzeitigen Situation auch etwas Positives abgewinnen?

"Ja, das miteinander lernen, das aufeinander angewiesen sein, das hat sich stark entwickelt, das ist schon auch eine tolle Sache dabei. Und wir lernen gerade, dass es auch auf das Verhalten jedes einzelnen ankommt. Die Frage, ob diese ganzen schwerwiegenden Eingriffe in unsere Freiheitsrechte auch fruchten, das hat dazu geführt, dass man sich seiner eigenen Verantwortung auch bewusst wird, dass man auch die Solidarität untereinander zeigt, die wichtig ist. Wir sind hier unweit der Grenze, wir haben auch Beschäftigte, die aus Frankreich, aus Lothringen kommen, und da gibt es eine große Solidarität auch über die Grenze hinweg."

"Die Pflegeberufe sollen dauerhaft Anerkennung bekommen." Raphael Baumann

Was wünschen Sie sich, den Mitarbeitern und den Bewohnern Ihrer Einrichtung?

"Ich wünsche mir erst einmal, dass niemand von der Krankheit tatsächlich betroffen wird, weil wenn ein Mensch den Virus tatsächlich in sich hat und erkrankt, dann ist das ein hohes Risiko, vor allem, wenn man jenseits der 80 Jahre ist. Ich hoffe auch, dass alle meine Mitarbeiter und ihre Familien gesund bleiben. Ich wünsche mir aber auch, dass die momentan gestiegene Anerkennung der Arbeit, die Pflegerinnen und Pfleger leisten, keine kurze Angelegenheit ist, sondern dass das anhält, über diese schwierige Zeit hinaus. Und dass die Pflegeberufe dauerhaft die Anerkennung bekommen, die sie schon immer verdient haben. Und ich wünsche mir, dass sich diese Anerkennung auch in Tarifverhandlungen niederschlägt, dass sie sich auch im Portemonnaie der Pflegenden und der Betreuungskräfte zeigt. Dass für sie für das Risiko, das sie jetzt gerade auch auf sich nehmen, auch finanziell noch was rausspringt."