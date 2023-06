Das müssen Sie über das Altstadtfest in Kaiserslautern wissen

Nach der langen Corona-Pause steht das Altstadtfest Kaiserslautern in den Startlöchern. Wir haben für Sie die wichtigsten Infos über das größte Fest seiner Art in der Westpfalz gesammelt.

Erstmals seit 2019 verwandelt sich die Altstadt Kaiserslauterns zwischen dem Martinsplatz und dem Mainzer Tor wieder in eine große Partymeile. In der Vergangenheit strömten bis zu 200.000 Besucher aus diesem Anlass nach und durch Kaiserslautern. Neben insgesamt 200 Ständen und Buden mit Essen, Trinken und Kunsthandwerk, wird es auf acht Bühnen Livemusik und ein buntes Programm geben. Das Altstadtfest läuft vom 30. Juni bis 2. Juli. Eröffnet wird es am Freitag um 19 Uhr von Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD).

Das gilt es bei der Anreise zum Altstadtfest Kaiserslautern zu beachten

Wenn doppelt so viele Menschen ein Fest besuchen wie die Stadt Einwohner hat, ist das eine Herausforderung für die Infrastruktur - zumal an dieser direkt vor den Toren der Stadt gerade noch gearbeitet wird. Die Fahrbahn der Mainzer Straße wird zurzeit großflächig erneuert. Schon im normalen Berufsverkehr kam es hier in den vergangenen Wochen immer wieder zu Staus. Es könnte also sein, dass diese Stelle auch am Altstadtfest-Wochenende zum Nadelöhr wird.

Wer mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, muss ebenfalls mit Behinderungen rechnen. Bereits seit Donnerstagmorgen ist die Spittelstraße, in unmittelbarer Nähe zur Altstadt, stadteinwärts in Richtung Fruchthalle gesperrt, weil dort eine Bühne aufgebaut wird. Die Fahrbahn wird ab Freitagabend, 18 Uhr, auch stadtauswärts gesperrt. Auch die Salzstraße ist wegen des Aufbaus nicht befahrbar. Nach Ende des Altstadtfests am späten Sonntagabend sollen die Straßensperrungen wieder aufgehoben werden. Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen der Autofahrerinnen und Autofahrer an.

Altstadtfest Kaiserslautern: Parkplätze auf dem Messeplatz nutzen

Zwar werden alle Parkhäuser in der Stadt voraussichtlich nutzbar sein. Wegen des großen Andrangs ist allerdings damit zu rechnen, dass schnell alle Plätze belegt sein werden. Die Stadt empfiehlt die Anreise mit Bus und Bahn. Außerdem verweist sie darauf, dass man auch auf dem Messeplatz parken kann.

So sorgen Stadt und Polizei für die Sicherheit beim Altstadtfest Kaiserslautern

Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher steht nach Angaben der Stadt an erster Stelle. Der Aufwand hierfür sei allein aufgrund der Dimension des Festes mit keinem anderen Stadtevent vergleichbar. Um das dichte Gedränge vor allem auf dem Martinsplatz etwas zu entzerren, wird es in diesem Jahr erstmals eine Bühne in der angrenzenden Spittelstraße geben. "Damit schaffen wir Platz für mehr Gemütlichkeit und Gastlichkeit am Martinsplatz. Wir wollen erreichen, dass sich unsere Gäste beim Treiben in der Altstadt mit weniger Gedränge freier bewegen können", erklärt Alexander Heß. Er ist Leiter des Citymanagements und seit vielen Jahren verantwortlich für das Altstadtfest.

Die Polizei warnt vor Taschendieben und rät den Besucherinnen und Besuchern: "Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und Ausweispapiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen an der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm. Benutzen Sie am besten einen Brustbeutel, der ebenfalls eng am Körper getragen werden kann."

Nach Angaben der Polizei wurde ein Einsatzkonzept entwickelt. Mit den Behörden stehe man seit geraumer Zeit im Austausch. Die Beamten kündigen für das Altstadtfest gemeinsame Streifen mit der US-Militärpolizei und der Ordnungsbehörde an.

Kameras überwachen das Altstadtfest Kaiserslautern

An insgesamt sieben Stellen wird das Altstadtfest mit Kameras überwacht. Wie die Stadt mitteilt, werden an den Hotspots Martinsplatz und an der Kreuzung Salzstraße/Steinstraße die Besucher erstmals elektronisch gezählt. Durch sogenanntes Bewegungstracking werde außerdem die Geschwindigkeit gemessen, in der sich die Menge bewegt. "Mit unserer Security vor Ort können wir somit rechtzeitig steuernd eingreifen. Es wird bei Bedarf kurz das Bühnenprogramm unterbrochen, um damit Aufmerksamkeit für Durchsagen zu erzeugen", so Veranstaltungschef Alexander Heß.

Im Hintergrund werde das Treiben auf dem Alstadtfest permanent von Sicherheitskräften überwacht. Diese kommunizierten mit einem abhörsicheren Funk. Vom deutschen Wetterdienst werde man frühzeitig über mögliche Unwetter informiert.

Highlights des Altstadtfests Kaiserslautern 2023 Rund um die St. Martinskirche wird es auch in diesem Jahr wieder den beliebten Mittelaltermarkt geben. Dort kann man in die Welt der Ritter und Gaukler eintauchen und unter anderem stilecht mit dem Honigwein Met anstoßen. Für die kleinen Mittelalterfans gibt es ein Kinderprogramm im Pfarrgarten.

geben. Dort kann man in die Welt der Ritter und Gaukler eintauchen und unter anderem stilecht mit dem Honigwein Met anstoßen. Für die kleinen Mittelalterfans gibt es ein Kinderprogramm im Pfarrgarten. Neu ist auch das Event "Lautern tanzt ". Am Rittersberg kann man täglich von 19-23 Uhr die Hüften bei Salsa, Kizomba oder Bachata kreisen lassen.

". Am Rittersberg kann man täglich von 19-23 Uhr die Hüften bei Salsa, Kizomba oder Bachata kreisen lassen. Erstmals wird in diesem Jahr auch der japanische Garten teilnehmen und einen eigenen Bereich in der Unionstraße gestalten.

teilnehmen und einen eigenen Bereich in der Unionstraße gestalten. Neu ist in diesem Jahr eine Bühne in der Spittelstraße, durch die das Fest über den Martinsplatz hinaus erweitert wird. Dadurch sollen die Menschenmassen entzerrt werden.

Was gibt es sonst noch beim Altstadtfest in Kaiserslautern?

In der Klosterstraße und Salzstraße bis hin zur Seminargasse präsentieren sich Händler. Rund um den Rittersberg kann man auf der sogenannten Kreativmeile Kunsthandwerk bestaunen und kaufen. Im Wadgasserhof wird es ein Weindorf geben. Dort findet am Sonntag auch ein Frühshoppen mit dem FCK statt. Bei der sogenannten "night of the lights" öffnet die Stiftskirche am Freitag bis Mitternacht bei Kerzenlicht.

Stadt verkauft Altstadtfest-Solidaritätsbändchen

Die Stadt verkauft in diesem Jahr erstmals offizielle Altstadtfest-Solidaritätsbändchen. Sie sollen vom Stil her an Festivalbändchen erinnern und kosten drei Euro. Der Erlös fließt laut Stadt in die Organisation des nächsten Altstadtfestes. Die Bändchen sind nicht verpflichtend und es findet auch keine Einlasskontrolle statt.