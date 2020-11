Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Kaiserslautern fordert Fahrgäste auf, in Bussen und Bahnen keinen Alkohol zu trinken. Dies sei nach den aktuellen Corona-Regeln des Landes verboten. In den vergangenen Tagen hätten Reisende trotzdem Alkohol in Bussen und Bahnen getrunken. Außerdem weist der Zweckverband auf die Maskenpflicht an den Bahnhöfen, Bahnsteigen und deren Zu- und Abgängen hin. Offenbar – so der Zweckverband – sei die Maskenpflicht im öffentlichen Raum nicht ausreichend bekannt.