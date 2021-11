Aktionstag: "NEIN zu Gewalt an Frauen!"

Vereine und Organisationen in der Westpfalz rufen heute unter dem Motto „Nein zu Gewalt an Frauen!“ zu einem Aktionstag auf. Landrat Ralf Leßmeister wird am Nachmittag eine Flagge in Kaiserslautern vor dem Rathaus hissen, um auf häusliche Gewalt aufmerksam machen. Auch die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster, hängt heute ein Banner vor der Kreisverwaltung in Pirmasens auf. Zur Solidarität mit Frauen, die Opfer von Gewalt wurde, werden in Pirmasens am Abend öffentliche Gebäude wie die Alte Post und das Dynamikum mit orangenem Licht beleichtet. Die Vereinten Nationen hatten 1999 den internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen einberufen. Seit 2003 beteiligen sich auch Vereine und Organisationen in der Westpfalz daran.