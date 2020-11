Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf Frauen in der Westpfalz ist in diesem Jahr gestiegen: Die Diakonie der Pfalz registrierte 290 Fälle. Dabei spielt auch Corona eine Rolle.

Eine Sprecherin der Diakonie Pfalz sagte: Wegen der Corona-Beschränkungen würden die Menschen mehr Zeit zuhause verbringen - wo eine Neigung zu Gewalt herrsche, werde diese noch verstärkt. Das sei eine Erklärung, warum in der Westpfalz bis jetzt 290 Fälle von Gewalt an Frauen gemeldet wurden. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 260. Vor allem die Zahl der Körperverletzungen sei gestiegen.

Aktionsflagge weht am Rathaus Kaiserslautern

Deutschlandweit hat in diesem Jahr die häusliche Gewalt zugenommen - darauf soll heute der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam machen. Wegen Corona wird heute in Kaiserslautern der geplante Solidaritätsmarsch ausfallen - stattdessen wird nach Angaben der Stadt am Rathaus eine Aktionsflagge gehisst.