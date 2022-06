Aktion Stadtradeln beginnt

per Mail teilen

In Pirmasens findet ab heute zum zweiten Mal die Aktion Stadtradeln statt. Ziel der dreiwöchigen Veranstaltung ist es, im Alltag auf das Auto zu

verzichten und so einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Stärkung des Radverkehrs zu leisten. Vergangenes Jahr hatten über hundert Teilnehmende mehr als 30.000 Kilometer zurückgelegt und so rund fünf Tonnen CO2 eingespart. Die Stadt hofft, dieses Jahr noch mehr Menschen zum Verzicht auf das Auto zu bewegen.