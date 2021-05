An diesem Wochenende startet in Pirmasens der Pflanz-Wettbewerb „Pirmasens blüht auf“. Die Stadt will Bürger, Vereine, Institutionen und Unternehmen dazu animieren, mehr naturnahe Flächen zu schaffen. So soll die biologische Artenvielfalt gestärkt und das Insektensterben gestoppt werden. Möglich sei, dass zum Beispiel Kräuterspiralen oder Insektenhotels gebaut werden. Interessierte können bei der Stadt Ideen einreichen, eine Jury bewertet dann die besten Objekte und vergibt Preise.