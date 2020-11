In Kaiserslautern beginnt heute Abend (18 Uhr) die Aktion "Lautern leuchtet", bei der die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt angeschaltet wird. Dabei handelt es sich laut Stadt um Weihnachtsschmuck mit Werbeflächen für Vereine, Institutionen und Einzelhändler. Bürger könnten sich auf viele geschmückte Bäume und Lichterketten über den Straßen freuen. Das sei – so die Stadt wörtlich – "ein Stück Normalität in diesen düsteren Zeiten".