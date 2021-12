Aktion "Gelbes Band" auch im kommenden Jahr

per Mail teilen

Die Aktion „Gelbes Band“ auf Streuobstwiesen soll es auch im nächsten Jahr im Pfälzerwald geben. Das teilt Landesforsten Rheinland-Pfalz mit.



Bei der Aktion werden in der Region Obstbäume mit einem gelben Band markiert, an denen sich jeder kostenlos bedienen darf. Mit dabei waren unter anderem die Gemeinden Sippersfeld und Geiselberg. Eine Umfrage der Landesforsten ergab nun: Viele Gemeinden, die sich beteiligt haben waren mit der Aktion zufrieden. Die anfänglichen Befürchtungen, dass bei der Ernte Äste beschädigt werden oder zu viele Menschen zur Ernte kommen, sind laut Umfrage der Landesforsten nicht eingetreten. Daher soll es die Aktion auch im nächsten Jahr geben. Die gelben Bänder an Baumstämmen sollen dabei helfen, dass regionale Früchte von Obstbäumen nicht ungenutzt verkommen, sondern nachhaltig genutzt werden. Im nächsten Jahr seien zusätzliche Angebote wie Baumschnittkurse geplant.