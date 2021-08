In Kaiserslautern startet am Wochenende die Aktion „Aus Lautrer Liebe, zu Gast in der eigenen Stadt“. Dabei sollen nach Angaben der Tourist-Information Hotels und Restaurants in der Stadt unterstützt werden. Die Aktion findet bereits zum dritten Mal statt. Schon im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben der Stadt an zwei Wochenenden mehr als 120 Menschen daran teil. Das Prinzip der Aktion ist einfach: Menschen aus der Region sollen Kaiserslautern besser kennenlernen und dabei in ihrer Heimatstadt Restaurants und Hotels besuchen, um sie zu unterstützen. Für 111 Euro übernachten die Gäste in einem von 12 Hotels in Kaiserslautern und nehmen tagsüber an verschiedenen Besichtigungstouren teil. Dieses Mal ist die Veranstaltung mit 80 Gästen bereits ausgebucht. Die Stadt plant, die Aktion aber in der diesjährigen Adventszeit erneut anzubieten.