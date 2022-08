Jubiläum im Schatten des Krieges - Air Base Ramstein wird 70

Wohl nirgendwo in Deutschland haben die USA so viele Soldaten, Transportflugzeuge und Logistik zusammengezogen wie in Ramstein. Vor 70 Jahren begann auf dem "US-Flugzeugträger in der Pfalz" der Betrieb.

Fast ebenso lange wird gestritten, ob das Areal bei Kaiserslautern eine Sicherheitsgarantie oder eher ein Sicherheitsrisiko ist. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nur wenige Flugstunden von der Air Base entfernt hat diese Frage neu aufgeworfen.

Sirakov: Ramstein ist zu einem Symbol geworden

"Ramstein ist in den 70 Jahren zu einem mehrdimensionalen Symbol geworden", sagt der Politikwissenschaftler David Sirakov von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. "Einerseits für das sicherheitspolitische US-Engagement in Europa und die Ernsthaftigkeit der Beistandsverpflichtung, andererseits ist es für Kritiker ein Symbol der US-Interventionspolitik." Insgesamt sei die Air Base aber eines der bedeutendsten sicherheitspolitischen Instrumente der USA in Europa - gerade angesichts des Ukraine-Krieges, meint Sirakov.

Erst im April war Ramstein der Ort für eine große Konferenz mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Verbündeten aus mehr als 30 Ländern, um über Hilfe für die Ukraine zu beraten. Oberst Donald Bacon, einstiger Befehlshaber über das 435. Luftwaffen-Geschwader, nannte die Air Base einmal von zentraler Bedeutung für strategische Operationen. "Ramstein hat viele wichtige und unterschiedliche Missionen, die wir hier unterstützen." Weltpolitik in der Pfalz.

Bei der Konferenz berieten u.a. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihr US-Kollege Lloyd Austin über Hilfe für die Ukraine. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Drehkreuz für US-Operationen in drei Weltregionen

Der Stützpunkt gilt als wichtigstes Drehkreuz für US-Operationen in Europa, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika. Seine Geschichte begann 1951 mit Bauarbeiten an einer unfertigen Autobahn. Am 5. August 1952 wurde ein Teil als Landstuhl Air Base in Betrieb genommen, 1953 folgte das Stück Ramstein Air Base. 1957 wurde beides unter dem Namen vereint, da das Areal auf Ramstein-Gemarkung liegt.

Die US-Soldaten gehören zur Kaiserslautern Military Community mit insgesamt rund 51.600 Militärs, Ruheständlern, Zivilbeschäftigten und Familienangehörigen. Das macht die US-Präsenz auch zu einem mächtigen Wirtschaftsfaktor in der Region. Die ökonomischen Auswirkungen werden mit rund 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr angegeben.

Problem Fluglärm

Aber nicht alle sind glücklich über den Standort. Die dröhnenden Maschinen des 86. Geschwaders der US-Luftwaffe und Kampfjets, die Übungsrunden über der Region drehen, bringen Probleme mit sich.

Rund um die Air Base ist es oft laut. Gleichzeitig bietet der Stützpunkt vielen Menschen Arbeit. SWR

"Fluglärm ist immer ein Thema, es ist ja auch ein Flugplatz", sagt der Ramsteiner Bürgermeister Ralf Hechler (CDU). Die Einrichtung der Air Base vor 70 Jahren sei "keine Liebesheirat" gewesen. "Aber der Bau hat Arbeit gebracht. Mehr als 10.000 Menschen haben damals Beschäftigung gefunden. Die dadurch ausgelöste wirtschaftliche Entwicklung in der strukturschwachen Westpfalz hat eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung bewirkt." Über sieben Jahrzehnte sei eine Partnerschaft und sogar Freundschaft entstanden, "wie sie es wohl nicht sehr oft auf der Welt geben dürfte", meint Hechler.

Wegen ihrer Lage auf halbem Weg zwischen den USA und Einsatzgebieten wie Afghanistan gilt die Air Base als strategisch günstig. In der Pfalz können US-Flugzeuge landen, um betankt und beladen zu werden. Präsidenten wie Donald Trump und Barack Obama nutzten dies auf Reisen. 2021 war Ramstein dann Teil der größten Luftbrücke in der US-Geschichte, als Tausende aus Afghanistan ausgeflogen wurden. Die Krise in Kabul ließ den weltweit größten US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb Amerikas zeitweise zu einer riesigen Zeltstadt werden.

Nach dem US-Rückzug aus Afghanistan wurden viele afghanischen Flüchtlinge über Ramstein in die USA ausgeflogen. SWR

Air Base soll wichtige Rolle bei Drohneneinsätzen spielen

Berichten zufolge spielt Ramstein auch eine wichtige Rolle bei der Datenübermittlung für die umstrittenen Drohneneinsätze des US-Militärs - wie zum Beispiel im Jemen oder in Somalia.

Kritiker fordern deshalb die Schließung des Stützpunkts. "Seit durch Whistleblower die Rolle von Ramstein im US-Drohnenkrieg enthüllt wurde, ist die Air Base im Fokus nicht nur der deutschen, sondern auch der US-Friedensbewegung", sagt der Sprecher der Aktion Stopp Air Base Ramstein, Karl-Heinz Peil. Seit 2015 finden "Aktionswochen" vor der Air Base statt. Dabei gehe es auch um die Rolle von Ramstein als wichtigste logistische Drehscheibe für die globale US-Kriegsführung.

Die US-Drohneneinsätze sind unter Völkerrechtlern umstritten, da sie häufig gezielten Tötungen dienen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Massoud Hossaini/MH/AP/dpa | Massoud Hossaini

Unweit des Stützpunkts erinnert ein Gedenkstein an ein Unglück, mit dem Ramstein im August 1988 weit über die Pfalz hinaus traurige Bekanntheit erlangte. Bei einer Flugschau stießen mehrere Maschinen zusammen, ein Flugzeug stürzte in die Zuschauer. 70 Menschen starben.