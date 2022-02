Air Base in Ramstein unterstützt Einsätze im Russland-Ukraine-Konflikt

per Mail teilen

Von der US-Air Base in Ramstein aus werden wegen des Russland-Ukraine-Konflikts gerade Truppen und Ausrüstung nach Osteuropa verlegt. Das hat die U.S. Air Force bestätigt.

Die amerikanische Luftwaffe sei auf all ihren Stützpunkten in Europa darauf eingestellt, NATO-Missionen und Notfalleinsätze, die die Ukraine betreffen, zu unterstützen. Dazu gehöre auch das Luftwaffentransportgeschwader in Ramstein. Die Air Base sei außerdem als Drehkreuz für Tankflugzeuge im Einsatz. Den ganzen Morgen waren über Kaiserslautern zahlreiche Militärmaschinen im Anflug auf die Air Base Ramstein zu beobachten.

US-Präsident Joe Biden verurteilt Angriff Russlands auf Ukraine

In der Nacht hatte Russland die Ukraine unter anderem mit Raketen angegriffen. US-Präsident Joe Biden sprach von einem vorsätzlichen Krieg und dass die Welt Russland zur Rechenschaft ziehen werde.

Bundeskanzler Scholz zu Ukraine: "Dunkler Tag für Europa"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte noch für den Lauf des Tages eine enge Abstimmung mit den Partnern innerhalb der G7, der NATO und der EU an. "Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa", erklärte er in einer ersten Reaktion.

Ukraine-Krise: Für militärischen Eingriff des Westens fehlt Grundlage

Ob und in welcher Form die USA oder weitere westliche Staaten auch militärisch in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eingreifen werden, ist noch unklar. Der Leiter der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern, David Sirakov, sagte, für ein militärisches Eingreifen des Westens fehle die völkerrechtliche Grundlage. Die Ukraine gehöre nicht zur NATO, es gebe auch keinen Beistandsvertrag zwischen dem Militärbündnis oder einzelnen westlichen Staaten und dem Land.