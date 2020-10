per Mail teilen

Die Hochschule Kaiserslautern ist mit einem Projekt für den Nationalen Integrationspreis nominiert. Den Gewinner präsentiert Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Berlin.

Das Kaiserslauterer Hochschul-Projekt heißt mit vollem Namen „Aim – Geflüchtete MINT-Akademikerinnen in den Arbeitsmarkt“. Nach Angaben der Projektleiter richtet es sich an geflüchtete und zugewanderte Frauen mit natur- oder ingenieurwissenschaftlichem Studium. Sie sollen sich über „Aim“ für den deutschen Arbeitsmarkt qualifizieren. Das Angebot sei insbesondere für Frauen mit Familie, die eine solche Qualifizierung gerne in Teilzeit absolvieren wollen. Inhaltlich gehe es darum, die deutsche Fachsprache zu lernen, die regionale Wirtschaft kennenzulernen und das Fachwissen aufzufrischen. Die Hochschule qualifiziert nach eigenen Angaben bereits seit zehn Jahren zugewanderte Akademiker für den Arbeitsmarkt.