Von der US-Air-Base Ramstein dürfen vorerst keine afghanischen Geflüchteten mehr in die USA geflogen werden. Das hat die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, in Washington mitgeteilt.

Demnach seien in den USA bei vier Afghanen Masern festgestellt worden. Ob auf dem Stützpunkt in Ramstein Masern ausgebrochen sind, ist nicht bekannt. Die US-Regierung überlegt nun, ob sie die Menschen aus Afghanistan noch in Ramstein impft.

Die Anordnung könnte die Abläufe auf der US-Air-Base in Ramstein massiv beeinträchtigen. Viele der fast 10.000 Flüchtlinge in Ramstein sind offenbar länger als zehn Tage dort und zunehmend erschöpft.

Stopp entgegen der Vereinbarung mit der Bundesregierung

Der Stopp der Flüge ist auch ein Problem für die USA. Denn mit der Bundesregierung ist vereinbart, dass Deutschland maximal zehn Tage als Transitland für die Luftbrücke zwischen Afghanistan und den USA genutzt werden darf.

Die USA haben afghanische Ortskräfte und andere Schutzbedürftige nach deren Evakuierung bisher vornehmlich auf ihrer Luftwaffenbasis in Ramstein in Rheinland-Pfalz und auf ihrem Stützpunkt in Katar geprüft und deren Anträge bearbeitet, ehe sie nach Amerika weiterreisen dürfen.