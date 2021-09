Corona-Impfaktion auf der Air Base in Ramstein abgeschlossen

per Mail teilen

Nachdem die aus Afghanistan ausgeflogenen Menschen auf der Air Base in Ramstein zunächst gegen Masern geimpft wurden, haben sie nun auch noch eine Impfung gegen Corona erhalten. Auch diese Impfaktion ist jetzt abgeschlossen.

Das amerikanische Militär hat etwa 9.000 Menschen auf der Air Base in Ramstein und in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern gegen Corona geimpft. Das sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Rheinland-Pfalz hat Impfstoff besorgt

Den Impfstoff hat das Land Rheinland-Pfalz besorgt. Die US-Air Force habe eine entsprechende Anfrage gestellt. Das medizinische Personal des US-Militärs hatte in der vergangenen Woche mit den Impfungen begonnen, es wurde der Impfstoff von Johnson&Johnson verimpft, weil davon nur eine Dosis notwendig ist. Zuvor waren die Geflüchteten schon gegen Masern geimpft worden.

Geflüchtete aus Afghanistan warten auf Weiterflug

Unterdessen warten die 9.000 Menschen – Ortskräfte und andere Schutzsuchende – weiter darauf, in die USA reisen zu dürfen. Wann die Flüge wieder aufgenommen werden, steht nach Angaben eines Militärsprechers noch nicht fest. Zunächst sollten die Menschen aus Afghanistan nur zehn Tage auf der Air Base bleiben und dann nach Amerika gebracht werden.

Flüge in die USA wegen Maserninfektionen eingestellt

Allerdings war bei einem Afghanen in Ramstein sowie vier weiteren, die bereits in den USA eingetroffen waren, Maserninfektionen festgestellt worden. Daraufhin wurden die Flüge zunächst eingestellt.