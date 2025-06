Wasserstoff war mal der große Klima-Hoffnungsträger – sauber, stark, grün. Doch viele Projekte in Rheinland-Pfalz stocken: In Bendorf ist das Fördergeld weg, in Kaisersesch wurde ein Projekt komplett gestoppt, weil die Technik versagte. Nur in Trier läuft’s besser – hier gab’s 2,6 Millionen Euro vom Land. Ist der Hype um Wasserstoff vorbei - oder doch nicht?