Die Erstaufnahmeeinrichtung in Kusel (AfA) hat sich darauf vorbereitet, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Auch Kommunen in der Westpfalz haben ihre Unterstützung angeboten. Konkrete Anfragen gibt es bislang aber nicht.

Wer von den Evakuierten möglicherweise längerfristig in Deutschland bleiben soll, kommt aktuell in der Erstaufnahmeeinrichtung in Bitburg unter. Dort seien ausreichend Kapazitäten vorhanden, so eine Sprecherin der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier. Wenn in den kommenden Tagen und Wochen aber deutlich mehr Menschen aus Afghanistan kommen würden, könnten auch weitere Einrichtungen einspringen, darunter die in Kusel.

Stadt und Kreis Kaiserslautern haben freie Kapazitäten

Die Stadt Kaiserslautern etwa verfügt nach eigenen Angaben mit der ehemaligen Hauptpost, dem früheren Colosseum und der Flüchtlingsunterkunft im Asternweg über genügend Unterbringungsmöglichkeiten. Außerdem habe man nach 2015 ausreichend Erfahrung in dem Bereich. Damals seien auf einen Schlag deutlich mehr Flüchtlinge in Kaiserslautern angekommen, als es jetzt aufgrund der Situation in Afghanistan zu erwarten sei, so ein Stadtsprecher. Auch vom Kreis Kaiserslautern heißt es, die Verbandsgemeinden könnten in ihren Unterkünften kurzfristig und jederzeit Menschen aus Afghanistan aufnehmen.

Rund drei Wochen Vorlaufzeit in der Südwestpfalz

Etwas länger würde es im Landkreis Südwestpfalz dauern. "Wir haben für solche Fälle keine Gebäude in der Hinterhand", erklärt ein Sprecher des Kreises. Derzeit wären die Verbandsgemeinden imstande, bis zu 35 Menschen aufzunehmen. Innerhalb von zwei bis drei Wochen könnten aber durchaus noch mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge geschaffen werden.

Zweibrücken wäre auf Dritte angewiesen

Die Stadt Zweibrücken selbst hat keine Kapazitäten, um Flüchtlinge unterzubringen. Sollten entsprechende Anfragen von der Landesregierung kommen, müsste mit Vereinen und privaten Anbietern Kontakt aufgenommen werden, erklärt ein Sprecher der Stadtverwaltung auf SWR-Anfrage.

Rettungsflüge landen in Ramstein

Auf der US-Airbase Ramstein sind bis Montagabend etwa 7.000 Flüchtlinge aus Afghanistan angekommen. Nach Angaben des US-Militärs und des Integrationsministeriums sollen sie "in der Regel" in die USA weiterreisen. 15 Menschen mit Bezug zu Deutschland seien von Ramstein in die Erstaufnahmeeinrichtung Bitburg gebracht worden. Dort werden im Moment alle Flüchtlinge, die möglicherweise in Deutschland bleiben sollen, untergebracht. Am Sonntagabend waren 215 Menschen auf Afghanistan in der Einrichtung in Bitburg angekommen.