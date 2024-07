Ein Arzt aus Bundenthal im Kreis Südwestpfalz hat sich mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit gewandt. Die Sorge von Doktor Stefan Mainberger: Geht er in Rente, fehlen im Dahner Felsenland Hausärzte. Zwei Ärztinnen würden seine Praxis nur gemeinsam weiterführen wollen. Doch die Kassenärztliche Vereininung, kurz KV, genehmigt pro Praxis normalerweise nur einen Weiterbildungsplatz. Macht die KV keine Ausnahme, sieht Mainberger die ärztliche Versorgung in Gefahr.