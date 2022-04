Stellenabbau bei Adient

Der Autositzhersteller Adient schließt heute seinen Musterbau am Standort Kaiserslautern. Das Unternehmen hat bestätigt, dass dadurch 42 Stellen verloren gehen. Im Musterbau werden Prototypen angefertigt. Künftig soll es nur noch am Standort Burscheid einen solchen Musterbau geben. Eine Sprecherin sagte, es habe aber keine Kündigungen gegeben. Ein Teil der Mitarbeitenden habe das Unternehmen mit Abfindungen verlassen oder sei in Altersteilzeit gegangen. Für andere suche man in einer Transfergesellschaft neue Jobs.