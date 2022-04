Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, kurz ADFC, in Kaiserslautern startet in die neue Saison. Zum Auftakt lädt der Kreisverband zu einer rund 17 Kilometer langen Eröffnungsradtour zum „Drei Buchen Blick“ samt anschließender Einkehr ein. Treffpunkt ist am Mittwoch um 17 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Kaiserslautern. Sein komplettes Tourenprogramm für dieses Jahr will der ADFC bis Ende des Monats in einer neuen Broschüre auflisten.