Sie sind braun, grunzen und sie sind oft in großen Rotten unterwegs. Der Wildschweinbestand im Pfälzerwald ist mehr als üppig. Doch im Moment sind viele Wildschweine gar nicht im Wald zuhause, sondern in Maisfeldern in der Westpfalz. Und das ist ein Problem.

Jeder, der schon einmal das Ende eines Maisfeld-Labyrinths gesucht hat, weiß, wie gut man sich in einem solchen verlaufen kann. Genau deshalb lieben Wildschweine die riesigen Maisfelder in Waldnähe. Die meterhohen Pflanzen bieten einen idealen Rückzugsort für das Schwarzwild. Und außerdem gibt es für die Allesfresser Futter so weit das Auge reicht.

Wildschweine sind Allesfresser. Im Sommer bedienen sie sich an der Maisernte der Landwirte, im Herbst geht es zurück in den Wald. Dann stehen Eicheln und Bucheckern auf dem Speiseplan. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wohlfühloase für Wildschweine

Die Wildschweine fühlen sich in den Maisfeldern sprichwörtlich "sauwohl". Den Tieren gefällt es dort so gut, dass sie oft mehrere Monate unentdeckt in den Feldern leben und sogar ihre Frischlinge großziehen. "Sie haben dort alles, was sie brauchen", erzählt der Kaiserslauterer Revierförster Klaus Platz. Vor allem dort, wo Mais am Waldrand wächst, lassen sich regelmäßig große Wildschweinrotten nieder. So zum Beispiel in Weilerbach, bei Kusel oder auf der Sickinger Höhe.

Hohe Pflanzen, viel Platz. Wildschweine lassen sich gerne in Maisfeldern nieder. Dort sind sie geschützt und es gibt reichlich Futter. SWR

Kommt der Mähdrescher, gehen die Wildschweine

Problematisch wird es allerdings gegen September. Dann steht in der Westpfalz wieder die Maisernte an. Das All-Inclusive-Hotel der Wildschweine wird platt gemacht und die Rotten, oft mehr als zehn Tiere, flüchten zurück in den Wald. Dort ernähren sich die Schweine von Eicheln und Bucheckern. Revierförster Klaus Platz hat eine solche Wanderung schon selbst erlebt: "Ich war im Wald und habe plötzlich ein Beben gehört. Das war eine heiße Nummer, da bricht ein richtiger Sturm aus". Gefährlich werde es aber vor allem, wenn das Schwarzwild Straßen überquert. Autofahrer sollen deshalb in der Nähe von großen Maisfeldern immer vorsichtig fahren.

Was tun bei Wildwechsel? Polizeipräsidium Westpfalz gibt Tipps: Größte Gefahr herrscht in der Dämmerung. Immer ausreichend Abstand zum Vordermann halten Niemals das Lenkrad verziehen Wenn Wildschwein auf der Straße zu sehen ist: bremsen, wenn möglich hupen, um Tier zu vertreiben Lichthupe kann Tiere verwirren und das Gegenteil bewirken Auf Nachzügler achten Kleineren Tieren nicht ausweichen, die Gefahr ins Schleudern zu kommen ist zu hoch Warn- und Geschwindigkeitsschilder beachten, ggf. auch langsamer fahren als vorgeschrieben

Hoher Schaden in der Landwirtschaft

Die Wildschweine haben nach der Ernte zwar die Maisfelder verlassen, der Ärger bei den Landwirten bleibt aber, weil das Wild einen hohen Schaden anrichtet. "Je nachdem wie viel die Wildschweine wegfressen, entsteht nicht selten ein Schaden von mehreren tausend Euro", berichtet der Landwirt Dominik Guhl aus Gerhardsbrunn im Kreis Kaiserslautern. Eine Tonne Mais koste zwischen 20 und 25 Euro. Dass Wildschweine über einen Sommer mehrere Hektar platt machen, sei keine Seltenheit. Wenn Landwirte den Mais anbauen, um an ihre Tiere zu verfüttern, müsse der Mais oft wesentlich teurer nachgekauft werden.

Ärgerlich für Landwirte: Die Wildschweine fressen oft große Teile der Ernte weg. dpa Bildfunk Picture Alliance

Abschuss im Maisfeld schwierig

Haben es sich die Tiere erst einmal in einem großen Feld gemütlich gemacht, bekommt man sie kaum noch los. "Die Tiere sind schlau, sie wissen, dass sie beschossen werden und kommen während des Sommers nicht aus den Feldern heraus", so Revierförster Klaus Platz. Es sei außerdem sehr gefährlich die Tiere in den Maisfeldern zu jagen. Spaziergänger oder Fahrradfahrer könnten versehentlich verletzt werden.

Um die Jagd auf die Tiere an geeigneten Stellen zu ermöglichen, mähen die Landwirte für die Jäger hin und wieder auch Schneisen in die Maisfelder. Landwirt Dominik Guhl ist regelmäßig im Kontakt mit dem zuständigen Jagdpächter. Dieser muss nämlich für die Schäden aufkommen. Doch ganz verhindern ließe sich das Problem nicht, auch nicht mit Wildzäunen. "Die Zäune müssen regelmäßig gewartet werden, damit sie auch richtig funktionieren, das ist sehr aufwendig", erzählt der junge Landwirt.

Ernte ab September

Dominik Guhl geht davon aus, dass in diesem Jahr ab Ende September der Mais geerntet wird. Ab dann kann es auch wieder zu verstärktem Wildwechsel kommen. Eine Gefahr für den Menschen stellen die Wildschweine in der Regel aber nicht dar, weiß Förster Platz: "Die Tiere sind sehr scheu, selbst wenn Menschen in einem Maisfeld unterwegs sind, die Wildschweine ziehen sich zurück". Er empfiehlt allerdings, seinen Hund immer anzuleinen. Wenn es um ihre Frischlinge geht, verstehe die Bache keinen Spaß. Begegnet man einem Wildschwein, raten Experten dazu, sich ruhig zu verhalten und sich vom Tier langsam zu entfernen.