Das Technologieunternehmen Accenture baut seinen Standort in Kaiserslautern aus. Für ein neues Entwicklungsstudio werden 150 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

In dem sogenannten „Cloud Technology Studio“ bei Accenture in Kaiserslautern sollen nach Angaben des Unternehmens internetbasierte Anwendungen und Technologien für Firmen entwickelt werden. Diese sollen dann beispielsweise die Abwicklung von Projekten erleichtern. Für das neue Studio werden unter anderem erfahrene Software-Entwickler gesucht, aber auch Berufseinsteiger. Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. Accenture hat Standorte in 200 Städten weltweit. Für den Ausbau des Kaiserslauterer Standorts habe man sich unter anderem wegen der technischen Studiengänge an Uni und Hochschule entschieden. Außerdem sei die Stadt 5G-Testregion.