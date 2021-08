per Mail teilen

In Kaiserslautern hat der Abriss der St. Norbert-Kirche begonnen. Nach Angaben des Bistums Speyer soll die Kirche Platz für einen Kita-Neubau machen.

Die St. Norbert Kirche im Kaiserslautern war bereits im Januar dieses Jahres vom Bischof des Bistums Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, bei einem Gottesdienst profaniert worden. Das bedeutet: Die Kirche wurde entweiht, damit sie abgerissen werden kann.

Der Erhalt der Kirche sei unwirtschaftlich, sagt das Bistum Speyer – unter anderem sei das Dach undicht. Die Sanierung hätte nach Bistumsangaben rund 450.000 Euro gekostet. Außerdem sei die Kirche viel zu groß für die kleine Gemeinde.

Stadt Kaiserslautern schätzt Kosten für Kita-Neubau auf vier Millionen Euro

An ihrer Stelle soll eine Kita mit vier Gruppen für etwa 100 Kinder gebaut werden. Die Baukosten schätzt die Stadt Kaiserslautern auf gut vier Millionen Euro.

In die neue Kita sollen auch Gemeinderäume integriert werden, in denen Gottesdienste gefeiert und Versammlungen durchgeführt werden. Wichtige Teile der alten Kirche, wie der Taufstein und das Kreuz, werden aufbewahrt und sollen in die neuen Räume mit einziehen.