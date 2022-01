Strenge Corona-Regeln beim Abi in der Westpfalz

Ab Mittwoch stehen in der Westpfalz und dem übrigen Rheinland-Pfalz die ersten Abi-Prüfungen an. Wegen Corona gelten auch in diesem Jahr zahlreiche Hygienevorschriften.

Am Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken und am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern zum Beispiel gilt während der Abiturprüfungen ein Zwei-Meter-Abstand zwischen den Tischen. Nach Angaben der Schulleitungen sieht das Land das so vor. Außerdem gilt eine Maskenpflicht während der gesamten Prüfungszeit. Allerdings soll es regelmäßige Maskenpausen geben und die Säle sollen alle 20 Minuten gelüftet werden.

Gymnasium in Zweibrücken setzt auf Lüftungs-Gong

Am Helmholtz-Gymnaisum geht es am Mittwoch los mit den Fächern Erdkunde und Geschichte. Dort wird ein Lüftungs-Gong darauf aufmerksam machen, dass die Fenster alle 20 Minuten geöffnet werden müssen. Nach Angaben der Schulleitung gibt es in manchen Räume aber auch zusätzliche Lüftungsanlagen.

Abiturienten in Kaiserslautern schreiben in Aula

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern werden die Abi-Klausuren in der Aula geschrieben. Insgesamt möchten hier 75 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur machen. Am Mittwoch stehen Prüfungen in den Fächern Latein und Physik an.

Gymnasium in Kirchheimbolanden hat Lüftungsanlage

Am Nordpfalz-Gymnasium in Kirchheimbolanden starten die Abschlussprüfungen am Freitag- mit dem zentralen Deutsch-Abitur. Hier müssen die Räume nicht regelmäßig gelüftet werden. Wie die Schule mitteilt, verfügt sie seit zehn Jahren über eine zentrale Lüftungsanlage, so das das Stoßlüften hier nicht nötig sei.

An den Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind.