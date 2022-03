per Mail teilen

Ab sofort holt die Stadtbildpflege Kaiserslautern Grünschnitt auch an Privatgrundstücken ab. Bisher mussten Gartenbesitzer die abgeschnittenen Äste von Bäumen und Sträuchern zu einem der Wertstoffhöfe bringen. Die Stadtbildpflege nimmt den Grünschnitt aber nur mit, wenn er gebündelt und nicht größer als 1 Meter 50 ist. Wer den Grünschnitt abholen lassen will, muss online oder per Telefon einen Termin dafür vereinbaren.