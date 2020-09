Der Kreistag Birkenfeld hat in einer Resolution eine zusätzliche Anschlussstelle auf der A62 bei Baumholder gefordert. Diese sei notwendig, um die Entwicklung des geplanten Industrie- und Gewerbegebietes "Ökompark Heide Westrich" in der Verbandsgemeinde Baumholder voranzutreiben. Nur mit dem Anschluss an die Autobahn könne das Industrie- und Gewerbegebiet erfolgreich entwickelt werden. Der Anschluss an die Autobahn sei für viele Unternehmen, die Interesse zeigten, wichtig. In der Resolution weist der Kreistag auch daraufhin, dass die Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebietes wichtig für die Region ist. Unternehmen, die sich dort ansiedeln würden, würden auch Arbeitsplätze schaffen. Bereits Mitte August hatte der Verbandsgemeinderat Baumholder in einer Resolution den Autobahnanschluss gefordert.