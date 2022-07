Ab sofort Kotbeutel-Pflicht für Hundehalter in Pirmasens

per Mail teilen

Hundekot auf Gehwegen oder Grünanlagen ist in Pirmasens seit Jahren ein Problem. Um die Lage zu verbessern, müssen Hundehalter beim Gassigehen ab sofort Kotbeutel dabeihaben.

Knapp 3.000 Hunde sind aktuell offiziell in Pirmasens gemeldet. Die Hinterlassenschaften der Tiere auf Gehwegen, öffentlichen Plätzen, Grünflächen oder Spielplätzen sind für die Stadt nach eigenen Angaben ein großes Problem. Viele Hundehalter lassen die Hundehaufen nämlich einfach liegen, anstatt sie im Müll zu entsorgen.

Seit Jahren versucht die Stadt Pirmasens gegen das verantwortungslose Verhalten der Hundehalter anzugehen. Zum Beispiel mit regelmäßigen Kontrollen des Ordnungsamtes, Verwarn- und Bußgeldern. Jetzt will die Stadt dem Problem mit einer Kotbeutel-Pflicht an den Kragen.

Kotbeutel-Pflicht beim Gassigehen

Ab sofort müssen Hundehalter in Pirmasens mit einer Strafe von 20 Euro rechnen, wenn sie beim Gassigehen keine Kotbeutel dabeihaben. Wie die Stadt mitteilt, sei davon auszugehen, dass Hundeführer ohne die Tütchen nicht in der Lage seien, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu beseitigen.

Die Pflicht zum Tütenmitführen hatte der Stadtrat Mitte Dezember einstimmig beschlossen. Nun wurde die Regel in die Gefahrenabwehrverordnung aufgenommen. Bislang konnten Frauchen und Herrchen für die Häufchen ihrer Hunde nur bestraft werden, wenn sie auf frischer Tat beim Zurücklassen ertappt wurden. Dafür gibt es dann ein Bußgeld von 100 Euro.

Kostenlose Kotbeutel im Bürger-Center

Kotbeutel können Hundehalter in Pirmasens an vielen Stellen bekommen. Zum Beispiel kostenlos im Bürger-Center. Außerdem hat die Stadt seit 2008 mehr als 45 sogenannte Dog-Stations angeschafft. Das sind Tütenspender in Kombination mit Mülleimern. Dort können die gefüllten Kotbeutel entsorgt werden.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt wegen der großen Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger auch drei sogenannte Hundefreilaufflächen geschaffen - am Eisweiher, in der Fröhnstraße und im Neufferpark. Diese Bereiche sind abgegrenzt, speziell ausgeschildert und verfügen ebenfalls über die sogenannten Dog-Stations.

Pirmasens soll durch Kotbeutel-Pflicht sauberer werden

Die Stadt hofft, dass Pirmasens durch die neue Kotbeutel-Regel sauberer wird und die Kontrollen dazu beitragen, die Lebensqualität der Stadt Pirmasens weiter zu verbessern. "Wir appellieren an die Hundehalter, die Hinterlassenschaften ihres Hundes zu entfernen."