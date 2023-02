A8 bei Zweibrücken wegen Baustelle am Wochenende in beiden Richtungen gesperrt

per Mail teilen

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich im Bereich Zweibrücken an diesem Wochenende auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund ist eine geplante Sperrung auf der Autobahn A8.

Von Samstagmorgen (4. Februar, 5 Uhr) bis Montagmorgen (6. Februar, 5 Uhr) soll die A8 zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Ernstweiler und Homburg-Einöd in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt.

Sperrung der A8 bei Zweibrücken-Ernstweiler

Grund ist eine riesige Stahlkonstruktion für die neue Brücke über den Hornbach. Die soll an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Pirmasens eingesetzt werden. Weil dafür ein spezieller Kran im Einsatz ist, muss die Autobahn in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Autofahrer müssen mit Stau rechnen

Der Verkehr auf der Autobahn wird dann an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler abgeleitet. Umleitungen in Richtung Pirmasens und Neunkirchen werden eingerichtet. Sie verlaufen durch Zweibrücken. Verkehrsteilnehmer müssen mit langen Staus rechnen.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Pirmasens führt über Unterer Hornbachstaden und Gottlieb-Daimler-Straße zur A8 und der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte. Der Verkehr in Fahrtrichtung Neunkirchen wird unter anderem über Gottlieb-Daimler-Straße und Ernstweilerer-Straße nach Homburg-Einöd umgeleitet und von dort aus wieder auf die Autobahn geführt.

So wird eine Rettungsgasse gebildet Fahrerinnen und Fahrer auf Autobahnen oder mehrspurigen Straßen müssen eine Rettungsgasse bilden, sobald Fahrzeuge nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren können. Das gilt laut Polizei für alle Fahrzeuge - Pkw, Motorräder, Busse und Lkw. Die Regeln für eine Rettungsgasse: Fahrzeuge müssen für Einsatzkräfte eine freie Gasse zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen lassen Standspur und Autobahnauffahrten müssen freigelassen werden Nur Polizei- und Hilfsfahrzeuge dürfen die Rettungsgasse befahren

Teilsperrung bis zum Sommer

Ursprünglich sollte es mit der Baustelle bereits im Dezember losgehen. Allerdings wurde der Start verschoben. Nach der Vollsperrung an diesem Wochenende wird die Autobahn wegen weiterer Arbeiten bis zum Sommer teilweise gesperrt. Demnach wird der Verkehr im Bereich der Baustelle einspurig in beide Richtungen geführt.