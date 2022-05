per Mail teilen

Auf der A8 zwischen Walshausen und Contwig in der Südwestpfalz kann es morgen wegen einer Baustelle zu Verkehrsbehinderungen kommen. Nach Angaben der Autobahn GmbH müssen Fahrbahnschäden in Richtung Saarland behoben werden. Betroffen sei eine Strecke von knapp zwei Kilometern. Der Verkehr werde auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt. Verkehrsbehinderungen seien nicht auszuschließen. Die Autobahn GmbH empfiehlt Autofahrern deshalb mehr Zeit einzuplanen.