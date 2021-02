per Mail teilen

Die A63 bei Kaiserslautern ist wieder freigegeben worden. Sie war am Dienstagnachmittag wegen eines Unfalls ab der Auffahrt Kaiserslautern-Centrum in Fahrtrichtung Sembach voll gesperrt gewesen. Grund war nach Angaben der Autobahnpolizei ein umgekipptes Gespann. Offenbar war ein Transporter, der auf einem Anhänger ein Auto geladen hatte, zu schnell aufgefahren. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der Bergungsarbeiten bildete sich ein langer Stau, der am Autobahndreieck bis auf die A6 zurückreichte.