Die Autobahnmeisterei führt am Dienstag und morgen Wartungsarbeiten am Hörnchenbergtunnel auf der A62 bei Landstuhl durch. Deshalb wird ab dem frühen Morgen die Tunnelröhre in Richtung Pirmasens gesperrt. Am Mittwoch werde dann an der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Trier gearbeitet. Für die Zeit der Tunnelsperrung sei eine Umleitung zwischen Landstuhl-Atzel und Bann eingerichtet.