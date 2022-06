per Mail teilen

Die Autobahn GmbH hat eine kurzfristige Vollsperrung der A6 bei Enkenbach-Alsenborn angekündigt. Demnach werden hier am Sonntag mehrere umgestürzte Bäume entfernt, die am direkten Fahrbahnrand liegen. Die A6 wird deshalb ab der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt und das zwischen 8 und etwa 15 Uhr. Eine Umleitung ist nach Angaben der Autobahn GmbH ausgeschildert und führt den Verkehr zur Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum.