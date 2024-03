Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Donnerstag, 21.3.2024

++ Streit um Fahrrad-Piktogramme auf Straßen in Kaiserslautern ++

11:00 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern kann die aktuellen Forderungen im Streit um Fahrrad-Piktogramme auf Straßen nach eigenen Angaben nicht nachvollziehen. Nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums müssen die Piktogramme wieder von den Straßen entfernt werden, weil sie sie nicht in der Straßenverkehrsordnung geregelt sind. Für die Stadt Kaiserslautern stehe Verkehrssicherheit an oberster Stelle. Forschungsprojekte würden belegen, dass die Fahrrad-Piktogramme Konfliktpotentiale im Straßenverkehr erheblich verringern und auch die Sicherheit der Radfahrenden dadurch höher sei. Außerdem gebe es zahlreiche Verkehrszeichen, die nicht in der Straßenverkehrsordnung stünden und trotzdem zulässig seien, so ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern. Die Piktogramme auf den Straßen sind Teil eines auf fünf Jahre angelegten Modellversuchs. Andere Städte in Rheinland-Pfalz weigern sich Stand jetzt, die Zeichen auf den Fahrbahnen wieder zu entfernen.

++ E-Scooter-Fahrer in Kaiserslautern verletzt 11-Jährigen ++

8:15 Uhr

Die Polizei Kaiserslautern sucht einen Unbekannten, der bei seiner E-Scooter-Fahrt gestern Nachmittag einen 11-Jährigen verletzt haben soll und danach geflüchtet ist. Wie die Polizei mitgeteilt hat, soll der mutmaßliche Täter den Jungen beim Überholen auf einem Gehweg gestoßen haben. Der Junge sei anschließend gegen eine Glastür gefallen. Bei dem Sturz sei das Glas zerbrochen und der Junge habe sich dabei am Glas geschnitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

++ A6 Kaiserslautern-West Richtung Saarbrücken gesperrt ++

8:00 Uhr

Die A6 ist heute bis 15 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken in Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern-West für mehrere Stunden voll gesperrt. Die zuständige Autobahn GmbH arbeitet dort nach eigenen Angaben an Schutzplanken. Auch die Abfahrt von der A6 auf die B270 in Fahrtrichtung Kaiserslautern ist in dieser Zeit gesperrt. Auch die gegenüberliegende Auffahrt von der B270 auf die A6 kann nicht genutzt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Mittwoch, 20.3.2024

++ Fehrbachtunnel bei Pirmasens gesperrt ++

16:50 Uhr

Autofahrer, die auf der B10 durch den Fehrbachtunnel fahren, müssen sich heute noch auf Probleme einstellen. In Richtung Zweibrücken ist in dem Bereich die Straße halbseitig gesperrt, wie der zuständige Landesbetrieb mitteilt. Dort müssen die Versorgungsleitungen saniert werden. Auch die Auf- und Abfahrt am Wasserturm ist voll gesperrt. Autofahrer werden aber umgeleitet. Das Ganze dauert voraussichtlich bis morgen.

++ Musikschulen in der Westpfalz haben Probleme ++

15:43 Uhr

Die Musikschulen in der Westpfalz blicken derzeit verunsichert in die Zukunft. Das hat mehrere Gründe. Einerseits sind es finanzielle Schwierigkeiten. Im Landkreis Kusel sind beispielsweise die Kassen leer. Das geht so weit, dass man im Herbst die Musikschullehrer dort nicht mehr zahlen könne. Das hat der Kuseler Landrat Otto Rubly dem SWR gesagt. Schuld daran sei unter anderem die Inflation der letzten Jahre und zu wenig Unterstützung vom Land. Andere Musikschulen - wie die im Donnersbergkreis - haben vor allem das Problem, dass sie Lehrer nur mit Honorarverträgen angestellt haben. Laut eines Urteils des Bundessozialgerichts sollen Musikschulen ihre Lehrkräfte jetzt aber fest anstellen. Dazu fehle aber das Geld, heißt es von der Musikschule im Donnersbergkreis. Viel höhere Gebühren wolle man den Schülern nicht zumuten.

++ Ermittlungen nach Hochhausbrand in Landstuhl-Atzel eingestellt ++

14:57 Uhr

Nach einem Hochhausbrand in Landstuhl im August vergangenen Jahres hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen jetzt eingestellt. Grund dafür ist nach Angaben einer Sprecherin, dass kein Täter ermittelt werden konnte. Ein elektro-technischer Defekt werde ausgeschlossen, weshalb die Ermittler von Brandstiftung ausgegangen waren. Es habe aber weder Zeugen noch andere Beweise und Spuren gegeben, die einen Anhaltspunkt auf die Identität des Täters hätten liefern können, so die Staatsanwaltschaft. Das war passiert:

++ Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern ++

10:40 Uhr

In Kaiserslautern findet heute ein Kongress zu Künstlicher Intelligenz statt. Aus ganz Rheinland-Pfalz kommen deshalb Experten von verschiedenen Universitäten und Hochschulen in die Westpfalz. Bei dem KI-Kongress sollen neue Entwicklungen in der Forschung zu diesem Thema präsentiert werden. Dabei werden unter anderem Forscher der Hochschule Kaiserslautern und Worms aber auch der Universitäten Trier und Mainz vertreten sein. Am Mittag werden einzelne Projekte vorgestellt. Beispielsweise geht es darum, wie man im Roboterfußball gewinnen kann und wie Künstliche Intelligenz für Datenanalysen im Gesundheitswesen genutzt werden kann. Die Stadt Kaiserslautern gilt schon jetzt als ein wichtiger KI-Standort. Zudem soll ein weiteres Innovationszentrum entstehen. Hier sollen Systeme entwickelt werden, um Künstliche Intelligenz zu kontrollieren.

++ Kirche in Ulmet soll verkauft werden ++

09:45 Uhr

Die Kirche Heilig Kreuz in Ulmet soll verkauft werden. Das hat der Gemeindeausschuss bestätigt. Mittlerweile gebe es zwei Interessenten. Darunter ein Zahnarzt aus Oberalben, er möchte im Kirchengebäude seine Praxis einrichten. In einer Infoveranstaltung hatte die katholische Pfarrei Kusel am Wochenende erklärt, dass die Kirche jedes Jahr etwa 1.000 Euro Unterhalt kostet - das sei zu viel. Zudem müssten jedes Jahr etwa 5.000 Euro an Rücklagen für mögliche Reparaturarbeiten gebildet werden. Die Kirche werde allerdings nur noch selten genutzt.

++ Forsthaus Waldleiningen wird abgerissen ++

06:30 Uhr

Das Forsthaus "Schwarzsohl" in Waldleiningen im Kreis Kaiserslautern soll abgerissen werden. Wie das zuständige Forstamt mitteilte, findet sich niemand, der das Gebäude aus dem Jahr 1785 renovieren will. Die Kosten dafür liegen im siebenstelligen Bereich. Die Denkmalschutz-Behörde hat das alte Forsthaus auch untersucht, es erfüllt aber nicht die Kriterien, um unter Denkmalschutz gestellt zu werden. Deshalb kann es abgerissen werden. Die Arbeiten sollen in den kommenden Monaten ausgeschrieben werden. Um den Abriss vielleicht doch noch abzuwenden, wird bis dahin nach möglichen Investoren gesucht. Das Forsthaus in Waldleinigen gehört zurzeit noch dem Land.

++ Verkehrsprobleme an der A6-Auffahrt Kaiserslautern-West ++

06:30 Uhr

Autofahrer müssen heute auf der A6 in der Auffahrt Kaiserslautern-West mit Problemen rechnen - die provisorische Auffahrt wird wieder zurückgebaut. Alle weiteren Infos bekommen Sie hier.

Dienstag, 19.3.2024

++ In Kaiserslautern haben soviele Gäste wie noch nie übernachtet ++

16:59 Uhr

Kaiserslautern hatte im letzten Jahr so viele Übernachtungen und Gäste wie noch nie. Das teilte die Stadt mit. Schon bei der Zwischenbilanz im September hatte sich abgezeichnet, dass es für Kaiserslautern ein Rekordjahr werden könnte. Die Zahlen des Statischen Landesamtes haben es nun bestätigt: Etwa 333.000 Übernachtungen wurden gebucht – das entspricht einem Zuwachs von 14,7 Prozent im Vergleich zum Spitzenjahr 2019. Und etwa 142.000 Gästen haben Kaiserslautern besucht. Das ist ein Plus von 17,1 Prozent. Der häufigste Grund für einen Besuch waren Geschäftsreisen. Außerdem seien laut der Stadt Kooperationen, wie mit der BUGA in Mannheim, erfolgreich gewesen. Rund 30 Prozent der Reisenden kommen aus dem Ausland. Unter anderem um ihre amerikanischen Angehörigen zu besuchen.

++ Planungsveranstaltung für Bürgerbus in Enkenbach-Alsenborn ++

15:50 Uhr

Im Herbst soll Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserlautern einen Bürgerbus bekommen. Dazu findet heute um 18:30 Uhr eine Planungsveranstaltung im Rathaus statt. Dort soll über ein mögliches Konzept für den Bus diskutiert werden. Eingeladen sind alle, die sich ehrenamtlich an dem Bürgerbus beteiligen wollen. Der Bus soll es vor allem älteren Bürgern ermöglichen ihre Erledigungen selbstständig auszuüben. Sie können den Bus telefonisch buchen. Der holt sie dann vor der Haustür ab und bringt sie zum Einkaufen, zum Arzt oder zu ähnlichen Terminen.

++ Auch zweites Tadanowerk in Zweibrücken in Gefahr ++

15:45 Uhr

Die Firma Tadano in Zweibrücken hat gestern seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass der Standort auf dem Spiel steht. Es ist damit das zweite Werk des Kranherstellers das gefährdet ist.

++ Ritterorden kauft Schlosshotel in Rockenhausen doch nicht ++

14:05 Uhr

Die Stadt Rockenhausen wartet weiter auf einen Käufer oder Pächter für das Schlosshotel. Der Ritterorden, der das Hotel kaufen wollte, ist nach Angaben der Stadt vom Kauf abgesprungen. Der Orden wollte aus dem Hotel eine Wohngemeinschaft für Senioren machen. Das haben einige Mitglieder des Stadtrats kritisiert. Der Bürgermeister von Rockenhausen sagte dem SWR, es gebe zurzeit noch mehrere potentielle Pächter für das Schlosshotel. Deren Konzepte würden jetzt geprüft und anschließend im Stadtrat vorgestellt.

++ Datenschutzprobleme bei Gesundheitsämtern ++

12:26 Uhr

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz verwenden die Software einer Firma aus Kaiserslautern, die Lücken im Datenschutz haben soll. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte prüft jetzt die Software. Im November hatte erstmals "ZEIT Online" berichtet, einzelne Mitarbeiter der Gesundheitsämter hätten sensible Gesundheitsdaten von Menschen einsehen können, obwohl sie dazu gar keine Berechtigung hätten.

++ SWR-Senderabschaltung Kaiserslautern und Zweibrücken ++

10:30 Uhr

Im Raum Kaiserslautern und Zweibrücken sind noch bis etwa 12 Uhr einige Radioprogramme des SWR nur eingeschränkt zu hören. Grund ist, dass am Senderstandort Donnersberg gearbeitet wird. Dafür muss der Sendemast zwischenzeitig abgeschaltet werden. Im Raum Zweibrücken können sie zum Beispiel bis 12 kein SWR4 über Internetradio hören.

++ Fritz-Walter-Cup: Mädchen-Team vom Heinrich-Heine-Gymnasium gewinnen ++

10:28 Uhr

Das Fußball-Team des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern hat gestern beim Fritz-Walter-Cup in der Gruppe der Mädchen den Titel geholt. Seit November hatten mehr als 2.800 Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in Rheinland-Pfalz gegeneinander in Turnieren gespielt.

Die Mädchen vom Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern haben den Fritz Walter-Cup gewonnen. SWR

++ "Ärzte für die Westpfalz" vergibt wieder Medizinstipendien ++

10:17 Uhr

Der Verein "Ärzte für die Westpfalz" ruft auch in diesem Jahr junge Menschen auf, sich für ein Medizinstipendium zu bewerben. Damit ermöglicht er erneut Interessierten ein Studium in Ungarn. Gesucht werden junge Menschen aus der Westpfalz oder dem Landkreis Bad Kreuznach, die einen Abi-Schnitt von 2,6 oder besser haben und gute Noten in Naturwissenschaften vorweisen. Außerdem sollen sie nach Abschluss des Studiums ihre praktischen Stationen und mindestens die ersten drei Berufsjahre in einer der beiden Regionen verbringen. Das Medizinstudium absolvieren die Studenten im ungarischen Pecs, der Studiengang ist jedoch auf Deutsch. Der Verein möchte dem Ärztemangel in der Westpfalz und der Region entgegenwirken und ermöglicht deswegen einen Studieneinstieg auch ohne Numerus Clausus. Bereits seit dem letzten Wintersemester unterstützt er 16 Stipendiaten. Bis Ende Mai können sich Interessierte bewerben.

++ Verteidigungsminister treffen sich in Ramstein ++

8:39 Uhr

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius trifft sich am Dienstag in Ramstein mit seinen Amtskollegen, darunter US-Verteidigungsminister Austin. Es geht um den Krieg in der Ukraine.

++ Jugendamt des Kreises Kaiserslautern wartet weiter auf Umzug ++

7:48 Uhr

Noch immer hat es mit dem Umzug des Jugendamtes des Kreises Kaiserslautern nach Landstuhl nicht geklappt. Das sorgt bei Mitarbeitern für Frust. Der Kreis weist währenddessen Kritik an der Übergangslösung im IG Nord zurück.

Montag, 18.3.2024

++ Online-Vortrag "Familiengeschichte in der NS-Zeit recherchieren" ++

15:35 Uhr

Wie recherchiere ich meine Familiengeschichte in der NS-Zeit? Wer dieser Frage nachgehen möchte, kann sich morgen Abend um 18 Uhr den Online-Vortrag des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde anhören. Das Institut möchte Interessierten Hilfestellung geben, um die eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten. In seinem Vortrag gibt der Referent Tipps, an welche Archive man sich wenden und wie man seine Suche beginnen kann. Wer teilnehmen möchte kann sich heute noch online über die Seite des Instituts für pfälzische Geschichte anmelden.

++ OB-Kimmel: "Angebot der Meisterschule in Kaiserslautern erhalten" ++

14:17 Uhr

Die Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern, Beate Kimmel (SPD), fordert, dass das Ausbildungsangebot der Meisterschule in seiner bisherigen Form erhalten bleibt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Das Land plant künftig drei Ausbildungen an der Meisterschule zu streichen - die zum Tischer, KFZ- Mechatroniker und zum Informationselektroniker. Die Schlemund ihre Ausbildungen seien wichtig für die Region und die Handwerksbetriebe, zum Beispiel mit Blick auf den Fachkräftemangel, so Oberbürgermeisterin Kimmel. Deshalb werde die Stadt Kaiserslautern alles dafür tun, um die Interessen der Meisterschule und ihres Trägers zu unterstützen.

++ AfD-Veranstaltung in Annweiler - ja oder nein? ++

13:39 Uhr

In Kürze entscheidet sich, ob es am kommenden Samstag eine umstrittenen AfD-Veranstaltung in Annweiler geben wird. Die Partei hat nach eigenen Angaben dazu eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Das Gericht wird nun die Stadt Annweiler um eine Stellungnahme bitten, um dann eine Entscheidung zu treffen, ob die AfD am kommenden Samstag in den Hohenstaufensaal darf oder nicht. Die Stadt hatte der Partei den Saal verwehrt. Begründet hat sie das damit, dass die Partei nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünde. Außerdem sei kein gültiger Mietvertrag zustande gekommen, weil die AfD eine Unterschrift vergessen habe. Das Verwaltungsgericht in Neustadt gab der Stadt in dem Punkt Recht, weswegen die AfD vor die höhere Instanz gezogen ist. Die Partei hatte erklärt, an der Veranstaltung in Annweiler, einem Bürgerdialog mit Parteichef Chrupalla festhalten zu wollen.

++ Busstreiks gehen weiter ++

11:53 Uhr

Der Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz geht in die zweite Woche. Davon betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi u.a.DB Regio Bus Mitte und die Stadtbusse in Zweibrücken. Auch der Nahverkehr in der Verbangdsgemeinde Baumholder und die Schülerbusse werden bestreikt. Verdi kritisiert die Landesregierung. Sie habe vor vier Jahren Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr zugesichert. Das sei bisher aber nicht umgesetzt worden.

++ Betriebsversammlung bei Tadano in Zweibrücken ++

11:15 Uhr

Beschäftigte des Kranherstellers Tadano in Zweibrücken kommen heute zu einer Betriebsversammlung zusammen. Darin will der Betriebsrat die Mitarbeiter darüber informieren, wie er dafür kämpfen will, damit das Werk Wallerscheid erhalten bleibt. Tadano hatte im Februar angekündigt, dieses Werk zu schließen und 400 Beschäftigte zu entlassen. Betriebsrat und IG Metall wollen das nicht hinnehmen.

++ Diakoniezentrum Pirmasens testet Pflegeroboter ++

10:24 Uhr

Das Diakoniezentrum Pirmasens testet in dieser Woche einen neuartigen Pflegeroboter. Dieser soll Pflegerinnen und Pfleger bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Das hat die Krankenkasse BKK Pfalz mitgeteilt. Robody heißt der ferngesteuerte Roboter. Er ist dem Körper eines Menschen nachgebildet, sieht ein bisschen aus wie ein Astronaut im weißen Anzug und einem großen Helm, in dessen Visier ein Gesicht zu erkennen ist. Es hat große Kulleraugen, bewegt die Lippen, kann die Augenbrauen hochziehen. All das, was ein Mensch auch tut in der Interaktion mit Anderen. Der Roboter kann von überall ferngesteuert werden. Aktuell ist Robody noch in der Entwicklungsphase, soll aber langfristig beispielsweise Senioren beim Waschen oder Anziehen helfen.

++ 37.000 Besucher beim Mandelblütenfest in Gimmeldingen ++

8:26 Uhr

In Neustadt-Gimmeldingen ist am Sonntag das Mandelblütenfest zu Ende gegangen. Mit 17.000 Besuchern kamen am zweiten Wochenende etwas weniger Leute als am ersten. Die Bilanz fällt trotzdem positiv aus. Insgesamt zog das Mandelblütenfest 37.000 Besucher an. Aus Sicht der Ortsvorsteherin Claudia Albrecht von der CDU hat es sich einmal mehr gelohnt, an zwei Wochenenden zu feiern, anstatt wie früher an einem: So sei es deutlich entspannter gewesen. Von chaotischen Zuständen, wie sie insbesondere auf Facebook beschrieben werden, sei man weit entfernt.

++ FCK: Stürmer Ragnar Ache beim Spiel gegen Hannover 96 verletzt - und noch mehr Sport ++

8:20 Uhr

Beim 1. FC Kaiserslautern bangt man zurzeit um Stürmer Ragnar Ache. Er hatte sich am Samstagabend, beim 1 zu 1 gegen Hannover, am Oberschenkel verletzt - wahrscheinlich ist es etwas Muskuläres. Noch hat der FCK nicht gesagt, wie lange der FCK-Angreifer ausfallen wird. Bangen müssen aber auch die Hornets aus Zweibrücken. Die haben gestern Abend (17.3.) ihr erstes Spiel in der Finalserie verloren. Gegen die Eisbären Heilbronn unterlagen die Hornets zuhause mit 3 zu 4. Noch haben die Zweibrücker Eishockey-Spieler aber Chancen auf den Gesamtsieg. Am kommenden Freitag (22.3.) findet in Heilbronn das zweite Duell statt. Das dritte Spiel ist dann zwei Tage später (24.3.) wieder zuhause.

Der FK Pirmasens hat am Wochenende in der Oberliga deutlich mit 4:0 gegen den SV Morlautern gewonnen. Die zweite Mannschaft des FCK verlor bei FC Cosmos Koblenz mit 0:1. Und in der 2. Badminton Bundesliga Süd hatte der SV Fischbach einen Doppelspieltag: Beim BC Remagen gewannen die Fischbacher mit 5 zu 2. In Bischmisheim setzte es dann eine 4 zu 3-Niederlage. Dem VT Zweibrücken gelang in der Handball Oberliga ein Last-Minute-Sieg. Gegen die HSG Kastellaun/Simmern gewannen die Zweibrücker mit 28 zu 27.

