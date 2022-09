Autobahn A6 bei Kaiserslautern gesperrt

per Mail teilen

Die Sperrung soll bis Montagmorgen andauern. Sie betrifft den Abschnitt zwischen Kaiserslautern-West und -Centrum in Fahrtrichtung Mannheim.

Die Sperrung der A6 soll bis Montagmorgen um fünf Uhr andauern, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Grund dafür seien Vorbereitungen im Bereich der Baustelle zwischen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn. Dort soll die bestehende Verkehrsführung für den nächsten Bauabschnitt einer nun bereits mehrere Jahre andauernden Sanierung umgebaut werden.

Verkehr aus Saarbrücken soll über Gegenverkehr geleitet werden

Die beiden Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und Kaiserslautern-Ost sollen im Wechsel ebenfalls für mehrere Stunden voll gesperrt werden, die Auf- und Abfahrten stehen den Angaben nach auch nicht zur Verfügung. Der Verkehr aus Richtung Saarbrücken soll über eine ausgewiesene Spur im Gegenverkehr in Richtung Mannheim geleitet werden. Betroffene Verkehrsteilnehmende sollten die Abfahrt am Autobahndreieck Kaiserslautern in Richtung Centrum nutzen.